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德康疼痛中西醫康復治療中心 專治疼痛 對不同體質獨特性治療

紐約訊
德康疼痛康復治療中心精通痛症復健、針灸理療、中醫推拿、中藥調理、中西結合、自然療法。
德康疼痛康復治療中心精通痛症復健、針灸理療、中醫推拿、中藥調理、中西結合、自然療法。

位於布碌崙的德康疼痛中西醫康復治療中心由王曉平中醫師和馬瑞納物理治療師帶領。王曉平中醫師和馬瑞納物理治療師，結合中西醫不同方面的治療，採用自然療法，細心盡責解釋病症，給以中肯意見。其以專業醫療技術，專治各類痛症及內科和婦科的中藥調理，療效顯著。王中醫師具備30多年臨床經驗，持有紐約州針灸醫師執照，全美針灸和東方醫學認證委員會醫師特考文憑，現任世界中醫藥學會聯合會疼痛康復專業委員會副秘書長兼常務理事。每年在專委會上，王中醫師與各地的疼痛和康復專業的人士進行交流。王中醫師指出，慢性疼痛疾病的預防、保健、治療及康復已得到醫療業的關注。

王中醫師提到針灸在臨床上早已顯示有效止痛，中醫經典（黃帝內經）記載分布於整個人體有一個經絡系統負責傳送氣（身體的動力），經絡系統上有很多個通道稱為經絡穴位。當氣運行疏通無阻時，它能調節人體各器官的陰陽平衡，使人體的生理、心理和精神都處於最佳的健康狀態。當氣運行有阻礙時，導致氣不足或過度淤積，人體器官陰陽失調，此時就會出現疾病。如果此刻用針灸刺激特定穴位，便能打通經絡，疏通氣血，行氣止痛，使氣運行重新順暢，從而平衡了陰陽，使總體恢復健康。針灸治療很個體化，王中醫師表示，中醫講究每個人的獨特性，針對不同體質給予治療。

此外，王中醫師也通過中藥和針灸增強個人免疫力，調節體質，解決了困擾患者已久的花粉過敏症。同時王中醫師的治療方案幫助了不少需要戒菸、美容及減肥的患者，也都具有良好的療效。患有精神情緒緊張、長期失眠、憂鬱焦慮症的患者，經過王中醫師的治療後也取得了穩定的睡眠和心情平和的效果。該治療中心的宗旨是：解決患者「病」的痛楚，得到康復，重新投入正常生活。該中心接受各大醫療保險，無保險者優惠，歡迎致電諮詢。

地址：25大道8610號（8610 25th Ave Brooklyn, NY 11214）。疫情期間請致電預約門診時間。預約電話：（718）372–6888。

醫療保險 紐約州 布碌崙

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