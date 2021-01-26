紐約家電中國新年特惠高達75%

紐約家電新春特惠三菱分體冷暖空調機器，加安裝僅需$1299。

為了迎接中國新年的到來，紐約 家電即日起舉行一年一度的迎春大優惠，名牌電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調暖氣設備，應有盡有。而且，公司代理的品牌齊全，存貨足。一站式的服務形式讓華人 僑胞可以輕鬆自在一次性完成所有的家電需求。

紐約家電是一家由華人經營、擁有多家店面及多個倉儲中心的家用電器公司，服務華人社區20多年，合理優惠的價格和完善的售後服務讓它贏得了僑胞的信賴和讚譽。多年來，紐約家電介紹了眾多的優質品牌進入北美僑胞家庭中，深受廠商的肯定，屢屢獲得嘉獎，包括有「三菱北美最佳銷售獎」、「格力商用北美最佳銷售獎」等。完善的售後服務讓他們在同業中脫穎而出，廣受好評。

紐約家電負責人Michael鍾表示，為了嘉惠僑胞，紐約家電各大門市熱銷商品都有特價優惠，包括有LG、Samsung、GE等名牌的爐頭、電冰箱、洗衣機、烘乾機、方太抽油煙機等等。空調方面有獲消費者高度評比的著名品牌富士通Friderich、Mitsubishi三菱、Fujitsu富士、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等品牌，款型選擇多，而且現貨供應優惠高達75%。

因為疫情的影響，所有的廠商在供貨方面都有嚴重的滯後現象，很多商品基本是呈現缺貨的狀態。但是，紐約家電自己有幾個非常大的倉儲中心，因此現貨的存量還比較充足。Michael強調，紐約家電向來都是以服務僑胞為宗旨，在銷售節能分體空調的同時，每年都會積極為客戶申請每台$250的政府補助退款，因此讓客戶少了申請的繁瑣手續和流程。他指出，這波的特惠還包括了譽滿全球的節能分體空調三菱，從機器到安裝完畢空前特惠價$1299，希望僑胞可以多多利用，以免向隅。

紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及200萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務。建築業或裝修業者批發另有優待。

紐約家電各門市地址：布碌崙 店地址：7305 New Utrecht Ave；電話：718-371-8108。法拉盛緬街店地址：42-75A Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛大學點店地址：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店地址：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店地址：2300 86 St.；電話：718-266-9600。長島點地址：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。空調服務專線：1-866-950-5698。