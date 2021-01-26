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紐約家電中國新年特惠高達75%

紐約訊
紐約家電新春特惠三菱分體冷暖空調機器，加安裝僅需$1299。
紐約家電新春特惠三菱分體冷暖空調機器，加安裝僅需$1299。

為了迎接中國新年的到來，紐約家電即日起舉行一年一度的迎春大優惠，名牌電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調暖氣設備，應有盡有。而且，公司代理的品牌齊全，存貨足。一站式的服務形式讓華人僑胞可以輕鬆自在一次性完成所有的家電需求。

紐約家電是一家由華人經營、擁有多家店面及多個倉儲中心的家用電器公司，服務華人社區20多年，合理優惠的價格和完善的售後服務讓它贏得了僑胞的信賴和讚譽。多年來，紐約家電介紹了眾多的優質品牌進入北美僑胞家庭中，深受廠商的肯定，屢屢獲得嘉獎，包括有「三菱北美最佳銷售獎」、「格力商用北美最佳銷售獎」等。完善的售後服務讓他們在同業中脫穎而出，廣受好評。

紐約家電負責人Michael鍾表示，為了嘉惠僑胞，紐約家電各大門市熱銷商品都有特價優惠，包括有LG、Samsung、GE等名牌的爐頭、電冰箱、洗衣機、烘乾機、方太抽油煙機等等。空調方面有獲消費者高度評比的著名品牌富士通Friderich、Mitsubishi三菱、Fujitsu富士、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等品牌，款型選擇多，而且現貨供應優惠高達75%。

因為疫情的影響，所有的廠商在供貨方面都有嚴重的滯後現象，很多商品基本是呈現缺貨的狀態。但是，紐約家電自己有幾個非常大的倉儲中心，因此現貨的存量還比較充足。Michael強調，紐約家電向來都是以服務僑胞為宗旨，在銷售節能分體空調的同時，每年都會積極為客戶申請每台$250的政府補助退款，因此讓客戶少了申請的繁瑣手續和流程。他指出，這波的特惠還包括了譽滿全球的節能分體空調三菱，從機器到安裝完畢空前特惠價$1299，希望僑胞可以多多利用，以免向隅。

紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及200萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務。建築業或裝修業者批發另有優待。

紐約家電各門市地址：布碌崙店地址：7305 New Utrecht Ave；電話：718-371-8108。法拉盛緬街店地址：42-75A Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛大學點店地址：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店地址：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店地址：2300 86 St.；電話：718-266-9600。長島點地址：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。空調服務專線：1-866-950-5698。

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