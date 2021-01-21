前游泳冠軍 轉軌道培育新一代

汪海州期待來美創立自己的游泳俱樂部。

自1992年加入上海游泳 隊，汪海州開始了他和游泳運動的不解之緣。作為專業運動員，他在全國比賽中多次斬獲冠軍頭銜，也是多屆全運會冠軍，曾經打破過全國200米自由泳記錄和4 X 100，4 X 200自由泳接力記錄。汪海洲在國際賽事中也屢創佳績：1994年泰國 游泳公開賽獲得多項冠軍，1996年大阪游泳邀請賽獲得3項冠軍，1997年東亞運動會獲得個人混合泳季軍，亞特蘭大 奧運會選拔賽第五名，四百米個人混合泳冠軍等等。

作為曾經的國家游泳比賽冠軍，如今「上海拼搏體育管理有限公司」的負責人，汪海洲多年來，一直致力於對各年齡階段兒童，包括自閉症兒童及困難家庭的游泳培訓和幫助。

在汪海洲創立的「拼搏游泳培訓中心」，針對不同年齡段的學員，公司向教練員提供了不同類型的執教教案。教練員需要按照教案目標任務總要求進行教學。同時，拼搏體育也鼓勵教練個人的教學創新，對教案已有內容和任務進行再創作，從而可以協調個體差異，切實保障不同學員的具體要求，強身健體，愉悅心情，給學員一個滿意的交待。

多位學員家長在參與拼搏游泳培訓中的課程和活動後，稱讚汪教練在教學中特別注重對青少年的意志力和精神力的培養，注重孩子心理健康、思維活絡、專業能力強扎實，教學經驗豐富。在汪教練的指導下，孩子們從內向、怕水、不敢與人交往轉變為活潑開朗，個性堅毅的小游泳員。

除培訓之外，「拼搏體育」也積極舉辦公益活動關心自閉症及困難家庭兒童。汪海洲和他的公司為多個困難家庭提供經濟支援，提供了生活用品、學習用品等群方位的經濟幫助。

2019年6月3日下午拼搏體育在長寧區虹橋新城小學舉辦了「愛的傳遞」小型趣味運動會。這次運動會旨在促進社會給予困難家庭及自閉症兒童更多的關愛關注，讓每位兒童都擁有幸福快樂的童年。這次運動會設有水上游泳友誼賽，戶外趣味遊戲等。長寧區周橋街道困難家庭及上海市部分自閉症兒童家庭參與了本次運動會，也印證了本次運動會主題，讓小朋友們開心自信，讓愛心傳遞。

自閉症是一個需要被關注卻經常被忽視的群體。汪海洲和他的公司一直關切著自閉症家庭孩子的教育 與成長。汪海洲指導過多位患有自閉症的孩子，幫助鼓勵自閉症兒童在游泳中打開心扉，找回活潑與自信。他從未嫌棄或責罵孩子，而是以包容之心去關愛每一位自閉症兒童。在汪海洲教練的鼓勵下，孩子們逐漸走出自我封閉的狀態，甚至在汪教練的教導下，一位患有中度自閉症的孩子從無生活自理能力的狀態逐漸學會了穿衣服褲子。多位自閉症家庭的家長向汪教練寄來感謝信，誇獎汪教練的專業、愛心與耐心。汪教練用足夠的耐心和愛去揮走自閉症兒童的「孤獨」，讓更多的自閉症家庭走出陰霾。

汪海洲曾作為游泳運動員來美進行交流和學習，並被美國 自由、自豪的運動氣氛深深打動。作為曾經的專業運動員，汪海洲認為專業游泳技能需要相當長時間的技術積累，因此游泳運動年輕化對美國游泳事業將帶來很大裨益。他期待來美創立自己的游泳俱樂部，與包括Dragon Swim Team的Kevin Pan教練在內的同仁一同開展游泳培訓項目、促進幼兒游泳運動培訓的發展。同時，他也會將針對自閉兒童的培訓經驗帶來美國，幫助特殊兒童和他們的家庭走出陰霾、為美國社會做出貢獻。