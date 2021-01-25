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Milea Truck美東最大貨車公司存貨足價錢公道購車貸款一條龍服務

紐約訊
Milea Truck林總經理George Lin服務華人社區多年，通福州、國、粵語與上海話，優質服務聞名社區。
Milea Truck林總經理George Lin服務華人社區多年，通福州、國、粵語與上海話，優質服務聞名社區。

位於Queens的Milea貨車公司，為各大貨車代理銷售商。多年來以其卓越的信譽、良好熱忱的服務品質，連續榮獲ISUZU貨車廠頒贈貨車銷售商國際榮譽獎。Milea皇后分公司多年來以合理的價格、高品質方案保證和優質的售後服務深耕華人社區。目前應各界需求，該公司舉辦低利率購車，以低息貸款購車為客戶省錢。皇后區分公司規模宏大、架構完善，零件配備一應俱全。該公司擁有自製車廂廠房，並提供購車與貸款的完善服務，手續簡易快速。

該公司林總經理George Lin服務華人社區多年，通福州、國、粵語與上海話，優質服務聞名社區。他表示，Milea成立近30 年以來，已成為全紐約最大以及全美一流的卡車銷售公司之一。Milea能取得今日的成績，離不開來自各行業客戶的鼎力支持和包容，幫助Milea成為一個包含卡車銷售、零件供應、售後維修三位一體強大團隊服務的公司。他們也將持續及時聽取客戶們的意見和建議，不斷進步，更好地為客戶們服務。林總會根據客戶各種需求及各種貨車的性能，設計不同的車廂來配合用戶的需要。他認為只有這樣，客戶才會以最低的價格購得最適合自己生意使用的貨車。

符合駕駛者需求以及為車主創造最大經濟效益，已成為Milea貨車公司的首要市場經營理念。皇后區公司設有車廂工廠，可自製車廂。公司有齊全的貨車零配件，客戶只要通過電話傳真，訂購所需零件，公司可馬上送貨到府。公司有專業的修車技師，全部接受原廠專業培訓，並有多年豐富修車經驗，為客戶提供專業修車服務，速度快且價格公道。

Milea貨車皇后區分公司地址：61-50 Maurice Ave., Maspeth, NY 11378。電話：718-396-0800。

皇后區 貸款 華人

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