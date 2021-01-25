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宏冠正大保全公司 經驗豐富防盜系統適用商業住家 全方位保護

紐約訊
宏冠正大保全為您提供最好的監控防盜報警系統方案。
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宏冠正大保全公司，擁有NY、NJ、CT州政府防火防盜安裝執照，NFPA會員。紐約市消防局認可火警設計、安裝、維修、年檢。專精防盜、防火、閉路電視監控、電鎖對講系統等，歡迎洽詢。

作為一家創新的技術驅動型公司，為技術中斷、融合產品和服務以及眾多的物聯網（IoT）提供解決方案，以實現關鍵的大規模行銷，降低價格和公眾接受度。該公司為垂直市場提供各種電子系統解決方案。自成立以來，該公司擁有超過3500名滿意客戶的客戶群，保留率為97％，其中80％的客戶是公司企業。

Ameritech Systems為您的住所安裝、維修和監控防盜報警系統。近日，盜竊和搶劫案子日益增多。幸運的是，警報系統可以通過阻止入侵者和盜賊進入您的家庭或企業顯著降低此類入侵的可能性。警報系統發出刺耳的噪音，以應對當前和即時的危險。大聲警報聲的其他優點包括能夠提醒鄰居和旁觀者，甚至可能使現場入侵者受到驚嚇。警報系統可能足以阻止潛在的小偷，這種電子安全解決方案非常有效且通常易於使用，是一種為房主和商業運營商提供的流行方式。此外，還將安裝和維修感測器以保護您的安全。感測器是報警系統的核心，這些敏感設備檢測到環境中的快速變化。例如，窗戶打開或玻璃破碎，這些變化表明存在侵入或破壞安全性。該資訊被發送到警報系統的控制器，控制器通知中央監控站，一旦Ameritech Systems專業安裝了高品質的報警系統，客戶就可以選擇是否需要監控。如果選擇這項服務，報警系統將連接到遠端中央監控站，該監控站接收報告被監控區域狀況的信號。

Ameritech Systems為任何規模的專案提供專案特定的火災風險評估、價值工程設計和規範服務。其團隊包括消防工程師，具有豐富經驗的消防顧問，以確保提案和專案設計合理，並且能夠提前滿足任何所有要求。Ameritech Systems特別注意確保所有消防系統的安裝、服務工作僅由公司自己的執照技師，原廠培訓和NICET認證的專業人員完成，不會分包任何安裝工程。而現場技術人員和管理人員平均擁有十年以上的防火保護經驗，確保消防系統安裝達到最高的品質和效率，並在預算範圍內按時完成。

該公司的UL列出的火災監控中心站完全最大限度地提高了防火性能。火災報警系統通過警告中心站，可以與您和消防部門聯繫，為您提供最好的全方位保護。

宏冠正大保全公司地址：131-35 31st Ave. 2FL, Flushing, NY 11354。電話：(718)353-0477，外州1-866-690-9988，或上網www.Ameritechsystems.net。

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