麥緯德律師分析車禍工傷求償案情

麥緯德律師精辦各類工作、工地及車禍意外傷害賠償及刑事訴訟。

執業20多年的麥緯德律師樓(Law Office of Wade T. Morris)，精辦各類工作、工地及車禍 意外傷害賠償及刑事訴訟。律師專業負責，辦案積極，事必躬親，能站在委託者立場堅持奮鬥，爭取應有的權益來支付相關高額醫藥費及保障未來生活。同時，他也是世界新聞網專題律師法律講座主講律師之一。麥緯德團隊提供24小時中文專線諮詢服務，並提供意外傷害者到府或醫院面談。

麥緯德呼籲，工傷訴訟屬紐約州 法庭，移民或身分問題則屬聯邦法庭，兩者為不同的系統，受傷者無須擔心身分，意外工傷求償是不會因為非法移民 身分而有所差別。他們也千萬不要害怕會遭雇主報復或是影響工作而拖延不求償。工傷需要在事發後２年內申請理賠，超過２年就不具法律效力。同時，不要認為意外傷害是自己不小心造成而放棄求償機會，因為這些意外事故事可能會帶給受傷者與家庭極大的身體、精神、金錢上的損失，嚴重者甚至是終生影響。

如果因為受傷造成超過90天以上無法工作，即符合「嚴重傷害」資格，可以提訴。如果無法判定車禍受傷是否屬於嚴重受傷，歡迎聯繫麥緯德律師樓。意外發生當下，要立即收集證據，如拍照、找目擊證人，或是平日多跟工作地點的其他同事溝通往來，保留電話或是訊息。這可以留下工作證據，以防雇主拒絕承認雇佣關係，尤其是領現金的臨時工。

日前，由麥律師經手一件非法移民的工傷意外官司，幫助在案件進行中被遞解回中國的委託者繼續進行官司。這是工傷意外案件中首開跨海打官司的案例。此後，紐約州若有類似案件也都會引此案件為例。麥律師堅持為當事人爭取權益的同時，也將工傷意外受害人的權益推向一個新紀元。

麥緯德律師提供免費諮詢，案件成功才收費。若不幸遇到意外傷害時，請致電：888-888-6485尋求協助。曼哈頓總部地址：百老匯大道225號1510室（近市政府）。律師樓網站：www.wademorrisesq.com。