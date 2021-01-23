台灣製口罩年終特惠法拉盛世界書區代售

台灣製醫療口罩幫您全家大小做好值得信類的防護。

冬季時節是疫情容易上升的季節，雖然疫苗即將推出且市面上口罩供貨充足，但隨時配戴口罩可說是最能維持正常生活的防疫必備措施之一。市面上口罩來源混雜，要注意一定要買到來源安心、有效隔離、配戴舒服、換氣好的高品質口罩，才能保持有效防護。專注提供高品質台灣 製口罩的TAIWANEXUS，特別於年終時節推出網站購買最高7折優惠，敬請把握時機。

TAIWANEXUS委託台灣康那香企業(KNH Enterprise Co. Lte.)全線代工，從靜電駐極熔噴不織布(醫療級)至成品100%台灣製造，以TAIWANEXUS品牌推出多款頂級口罩：

1.Z折平面口罩(Z Folded Face Mask)，康那香全球獨家專利。Z折口罩的特點就是以寬版、柔軟、輕薄、高彈性的不織布材質代替常見的彈性耳線，大幅減少耳朵壓力，進而達到口罩久戴不痛的舒適感；反拉式耳帶讓口罩邊緣不外翹，更加服貼臉型，提升防疫效果。Z折設計更是方便口罩套使用者將口罩置入。

2.成人3D立體口罩，大氣室幫助呼吸更順暢；鼻樑壓條減少眼鏡霧氣及更服貼臉頰，防護效果更確實；與臉部肌膚接觸的透氣內裡棉柔細緻，提升配戴舒適度。玄鐵深黑色造型時尚搶眼，百搭任何造型。

3.兒童3D立體口罩，大氣室設計讓孩童活蹦亂跳時也能呼吸順暢；口罩涵蓋下巴，小朋友說話時口罩不會往上跑；圖案可愛，提升小朋友戴口罩的意願。有2-4歲及5-10歲兩種尺寸。

有50年歷史的康那香是台灣不織布領導品牌，全程台灣製造高質量各類不織布原料及相關產品，旗下知名的康乃馨衛生棉就是台灣第一片國產衛生棉。身為台灣口罩國家隊的原始廠商，康那香是少數同時供應不織布與製造口罩的公司。

TAIWANEXUS產品現於皇后區、布碌崙 、長島 有零售點，歡迎前往。法拉盛：康明大藥房、置地藥局、文華印刷、愛美族、超強健。艾姆赫斯特：樂民西藥房。布碌崙：康明大藥房。長島：Tominaga Shouten Japanese Grocery Store (Port Washington)、Shin Nippon Do Japanese Food (Rosyln Heights)、YAY Scrubs Medical Apparel (Westbury)。TAIWANEXUS及康那香皆是FDA註冊公司。網址：www.taiwanexus.com，電郵：[email protected]，電話：917-582-3238。