我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

6歲以下每月發300元？兒童津貼料共和黨反對

台灣製口罩年終特惠法拉盛世界書區代售

紐約訊
台灣製醫療口罩幫您全家大小做好值得信類的防護。
台灣製醫療口罩幫您全家大小做好值得信類的防護。

冬季時節是疫情容易上升的季節，雖然疫苗即將推出且市面上口罩供貨充足，但隨時配戴口罩可說是最能維持正常生活的防疫必備措施之一。市面上口罩來源混雜，要注意一定要買到來源安心、有效隔離、配戴舒服、換氣好的高品質口罩，才能保持有效防護。專注提供高品質台灣製口罩的TAIWANEXUS，特別於年終時節推出網站購買最高7折優惠，敬請把握時機。

TAIWANEXUS委託台灣康那香企業(KNH Enterprise Co. Lte.)全線代工，從靜電駐極熔噴不織布(醫療級)至成品100%台灣製造，以TAIWANEXUS品牌推出多款頂級口罩：

1.Z折平面口罩(Z Folded Face Mask)，康那香全球獨家專利。Z折口罩的特點就是以寬版、柔軟、輕薄、高彈性的不織布材質代替常見的彈性耳線，大幅減少耳朵壓力，進而達到口罩久戴不痛的舒適感；反拉式耳帶讓口罩邊緣不外翹，更加服貼臉型，提升防疫效果。Z折設計更是方便口罩套使用者將口罩置入。

2.成人3D立體口罩，大氣室幫助呼吸更順暢；鼻樑壓條減少眼鏡霧氣及更服貼臉頰，防護效果更確實；與臉部肌膚接觸的透氣內裡棉柔細緻，提升配戴舒適度。玄鐵深黑色造型時尚搶眼，百搭任何造型。

3.兒童3D立體口罩，大氣室設計讓孩童活蹦亂跳時也能呼吸順暢；口罩涵蓋下巴，小朋友說話時口罩不會往上跑；圖案可愛，提升小朋友戴口罩的意願。有2-4歲及5-10歲兩種尺寸。

有50年歷史的康那香是台灣不織布領導品牌，全程台灣製造高質量各類不織布原料及相關產品，旗下知名的康乃馨衛生棉就是台灣第一片國產衛生棉。身為台灣口罩國家隊的原始廠商，康那香是少數同時供應不織布與製造口罩的公司。

TAIWANEXUS產品現於皇后區、布碌崙長島有零售點，歡迎前往。法拉盛：康明大藥房、置地藥局、文華印刷、愛美族、超強健。艾姆赫斯特：樂民西藥房。布碌崙：康明大藥房。長島：Tominaga Shouten Japanese Grocery Store (Port Washington)、Shin Nippon Do Japanese Food (Rosyln Heights)、YAY Scrubs Medical Apparel (Westbury)。TAIWANEXUS及康那香皆是FDA註冊公司。網址：www.taiwanexus.com，電郵：[email protected]，電話：917-582-3238。

台灣 長島 布碌崙

上一則

1張圖／紐約州確診130萬 新增死亡165人

下一則

車藏大量槍枝 布碌崙男子被捕

延伸閱讀

新元銀行法拉盛分行提供新PPP申請

新元銀行法拉盛分行提供新PPP申請
法拉盛公車道首日 市中心空空如也 外圍大塞車

法拉盛公車道首日 市中心空空如也 外圍大塞車
社區團體遊行反公車道 「不會放棄抗爭」

社區團體遊行反公車道 「不會放棄抗爭」
法拉盛華女跳樓亡 住處發現毒品

法拉盛華女跳樓亡 住處發現毒品
市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通

市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通
紐約法拉盛圖書館員工疑似染疫 19日關閉一天

紐約法拉盛圖書館員工疑似染疫 19日關閉一天

熱門新聞

1張圖／紐約州確診130萬 新增死亡165人

2021-01-22 20:00
蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38
新冠疫情讓紐約失業人口暴增，葛謨宣布改革失業金現行規定，確保失業者不會因為做兼職而拿不到失業金。(Getty Images)

每周兼職少於30小時、收入不超過504元 都可獲失業金

2021-01-19 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢