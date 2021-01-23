現代汽車獲最多IIHS安全獎2021 Palisade休旅車榮獲2020最佳安全首選+大獎

TSP與TSP+獎項數量排名。

現代汽車 的2021 Palisade休旅 車從公路安全保險協會(IIHS)獲得了2020最佳安全首選+(TSP+)大獎。現代Palisade藉由配備LED大燈達到TSP+的評級，這表示現代汽車是擁有最多榮獲TSP+和TSP評級的汽車，並且所有的休旅車皆有TSP或TSP+的榮譽。現代總共有11輛獲獎車型。現代汽車在2020年8月和2020年2月與其他品牌共享最多獎項的榮譽，現則位居榜首。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示：「IIHS持續為最佳安全首選大獎設下了非常高的標準。在這些測試中獲得出色的表現有助於確保我們客戶與其家人的行車安全。」

現代汽車榮獲IIHS最佳安全首選+/最佳安全首選的休旅車為：

1. Hyundai Venue 休旅車 – TSP (配備特定大燈)

2. Hyundai Kona 休旅車 – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

3. Hyundai Tucson 休旅車 – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

4. Hyundai Santa Fe 休旅車 – TSP (配備特定大燈)

5. Hyundai Nexo 休旅車 – TSP+

6. Hyundai Palisade 休旅車 – TSP+

7. Hyundai Palisade 休旅車 (2020年車款) – TSP (配備特定大燈)

現代汽車榮獲最佳安全首選的非休旅車型為：

8. Hyundai Elantra – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

9. Hyundai Elantra GT – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

10. Hyundai Veloster – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

11. Hyundai Sonata – TSP (配備特定大燈)

北美現代汽車深信每個人都應得更好的車。從北美現代汽車設計和製造汽車的方式，到他們對待顧客的方式，讓事情變得更好是他們所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是他們讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。

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