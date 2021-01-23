我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

6歲以下每月發300元？兒童津貼料共和黨反對

現代汽車獲最多IIHS安全獎2021 Palisade休旅車榮獲2020最佳安全首選+大獎

紐約訊
TSP與TSP+獎項數量排名。
TSP與TSP+獎項數量排名。

現代汽車的2021 Palisade休旅車從公路安全保險協會(IIHS)獲得了2020最佳安全首選+(TSP+)大獎。現代Palisade藉由配備LED大燈達到TSP+的評級，這表示現代汽車是擁有最多榮獲TSP+和TSP評級的汽車，並且所有的休旅車皆有TSP或TSP+的榮譽。現代總共有11輛獲獎車型。現代汽車在2020年8月和2020年2月與其他品牌共享最多獎項的榮譽，現則位居榜首。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示：「IIHS持續為最佳安全首選大獎設下了非常高的標準。在這些測試中獲得出色的表現有助於確保我們客戶與其家人的行車安全。」

現代汽車榮獲IIHS最佳安全首選+/最佳安全首選的休旅車為：

1. Hyundai Venue 休旅車 – TSP (配備特定大燈)

2. Hyundai Kona 休旅車 – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

3. Hyundai Tucson 休旅車 – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

4. Hyundai Santa Fe 休旅車 – TSP (配備特定大燈)

5. Hyundai Nexo 休旅車 – TSP+

6. Hyundai Palisade 休旅車 – TSP+

7. Hyundai Palisade 休旅車 (2020年車款) – TSP (配備特定大燈)

現代汽車榮獲最佳安全首選的非休旅車型為：

8. Hyundai Elantra – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

9. Hyundai Elantra GT – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

10. Hyundai Veloster – TSP (配備前方防碰撞專制與特定大燈)

11. Hyundai Sonata – TSP (配備特定大燈)

北美現代汽車深信每個人都應得更好的車。從北美現代汽車設計和製造汽車的方式，到他們對待顧客的方式，讓事情變得更好是他們所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是他們讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。

請至www.HyundaiNews.com查詢更多北美現代汽車相關新聞。

汽車 休旅 阿拉巴馬州

上一則

1張圖／紐約州確診130萬 新增死亡165人

下一則

車藏大量槍枝 布碌崙男子被捕

延伸閱讀

BMW 2020北美豪華車銷量二連霸！Volvo成唯一正成長豪華品牌

BMW 2020北美豪華車銷量二連霸！Volvo成唯一正成長豪華品牌
休旅車撞進車庫 佛利蒙消防隊救援

休旅車撞進車庫 佛利蒙消防隊救援
現代Elantra榮獲2021北美風雲車大獎

現代Elantra榮獲2021北美風雲車大獎
現代Elantra榮獲 2021北美年度風雲車大獎

現代Elantra榮獲 2021北美年度風雲車大獎
蘋果擬結盟現代 研發電動車

蘋果擬結盟現代 研發電動車
Apple Car有譜？蘋果傳找上現代汽車合作

Apple Car有譜？蘋果傳找上現代汽車合作

熱門新聞

1張圖／紐約州確診130萬 新增死亡165人

2021-01-22 20:00
蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38
新冠疫情讓紐約失業人口暴增，葛謨宣布改革失業金現行規定，確保失業者不會因為做兼職而拿不到失業金。(Getty Images)

每周兼職少於30小時、收入不超過504元 都可獲失業金

2021-01-19 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢