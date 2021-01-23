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Kia2021年將推電動汽車（BEV）

紐約訊
Kia宣布新的品牌宗旨和未來策略。
Kia宣布新的品牌宗旨和未來策略。

Kia在近日網絡數字發布會上，宣布其新的品牌宗旨和未來展望的細節。在新的品牌口號「Movement that spires」（行動激發靈感）的感召下，Kia將超越傳統汽車製造業，為客戶提供可持續的出行方式。與此同時，Kia宣布了新的公司名稱，標誌著打破傳統製造驅動型的商業模式。 Kia公司總裁兼法人Ho Sung Song表示，「Kia認為交通、出行和行動代表著人們的基本權利。 我們的願景是為全球消費者、社區和社會創造可持續的出行解決方案。 今天，我們推出了新品牌宗旨和未來戰略，並將這一願景付諸實踐。」

Kia的新的品牌口號Movement that inspires是品牌宣言的核心部分。它強調，行動是人類發展的基石。 人們通過出行能夠到達新的地方，結識新朋友並獲得新的體驗。 Kia的新品牌戰略是通過開發一系列產品和服務來滿足不斷變化的消費期待，同時重塑市場需求，滿足全球市場。這將包括品種多樣的環保出行方式和服務，以滿足全球客戶對靈活、可客製化、個性化的移動解決方案的需求，尤其是可用數據和新科技的產品。

Kia的新名字展示了其對「S計畫」長期業務戰略的承諾，旨在為該品牌確立未來汽車行業中的領導地位，將業務擴展到EV、移動解決方案和服務、特殊車輛等。與此同時，Kia還將通過使用清潔能源和可循環利用的材料來促進更可持續的生產。

Kia專注於普及電池動力汽車（BEV），計畫在2027年之前推出七款新BEV來加強其全球產品陣容。這些新車型將涵蓋乘用車、SUV和MPV等多個細分市場，每種車型均融合了現代汽車集團全新的電動全球模塊化平臺（E-GMP），擁有長距離續航和高速充電技術。Kia還為企業客戶開發了一系列新的專用車（PBV）。 這些專用車輛都將基於「skateboard」平臺，其模塊化的車身旨在靈活地滿足眾多企業和車隊客戶的特殊出行需求。

Kia首款新一代電池動力汽車將在2021年第一季度亮相，顯示了Kia將焦點轉移到電動化。 基於新的E-GMP技術，新的BEV將具有跨界車設計，同時提供超過500公里的電池續航能力和少於20分鐘的高速充電時間。 這也將是首款帶有Kia新徽標的全球車型。隨著電動汽車市場的不斷擴大，Kia希望到2025年，能夠佔有全球電動汽車市場6.6％的份額，到2026年全球年銷量將達到50萬輛。欲知更多的詳情，請訪問網站：www.KIA.com。

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