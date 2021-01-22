韓國Coway新年回饋活動1/27止

Coway空氣淨化器的RBD等離子，抗菌催化系統能產生健康的負離子團。

世界著名的韓國環境家電品牌「Coway」新年六大優惠活動將於1/27截止。六大促銷活動為：(一)第一次租賃Coway產品：冷熱淨水器，空氣淨化器，軟水機，智能便座，美腿足療機+租賃以舊換新或購買美腿足療機，獲贈價值$230的Fissler壓力鍋一套；（二）舊客戶（最近兩年內租賃過產品的客戶）租賃或購買Coway產品：冷熱淨水器，空氣淨化器，軟水機，智能便座，美腿足療機等一台，贈送壓力鍋一組;（三）購買智能便座九折優惠（原價$799，９折價$719)，再送價值$200的兩年瀘芯；（四）租賃空氣淨化器，減免(2月份)租賃費；(五)美腿足機特價$549(原價$599)。請大家告訴大家，心動不如行動，趕快行動吧。

Coway淨化水由韓國生活家電第一品牌Coway USA自行研發生產。它是美國 水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一，在韓國水質淨化、空氣淨化和衛浴行業內始終占據首位。同時，它是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

Coway韓國環境家電，位居亞洲最具潛力企業前50位，是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的僅有5家公司之一，其水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。COWAY大部分空氣淨化器都獲得過英國過敏協會頒發的認證。

人體需要的水必須是安全衛生的水。世界上幾乎所有有機和無機物質都可溶於水中，其中有些是人體必需的有益物質，有些則是有害物質，比如受到汙染的水、含有重金屬和雜質太多的水。當人們常年累月飲用不健康的水，就會埋下患病的隱患。除了飲水健康，對於患有敏感性皮膚和特應性皮炎的人來說，軟水器正變得越來越流行。WHO發文稱，1升水裡硬度成分過於120mg將成為硬水，以下成為軟水。因為硬水可刺激皮膚，所以皮膚敏感的人最好使用軟水來保護皮膚同時預防有關疾病。

近年來，由於水管的惡化以及管道裡的異物直接流進家庭內使用，在普通家庭裡使用軟水器越來越變得普遍。軟水可保護敏感肌膚，保持水分，並讓可以容易融化洗髮水或清潔劑的優點。融化軟水的清潔劑清潔能力更強，可以減少對皮膚和頭髮的刺激。如果在冬天室內外的溫度差極大，暖氣實用度也高，皮膚很容易變乾燥，特別隊敏感性皮膚可以說使用軟水器是非常必要的。

Coway軟水器在浴室占的面積小，可安裝在任何地方，每次再生可提供160加侖的水容量，並使用維生素PLUS複合篩檢程式生產柔軟的水。當然，過濾後的水更清潔，更培養皮膚。推薦給擔心孩子健康、有皮膚問題的人。

Coway軟水器調節方式既簡單。輕鬆一鍵只需15分鐘就可以再生軟水，方便給任何人使用。根據需要，可以轉換成軟水、硬水、洗面、洗澡時使用軟水，打掃衛生時馬上切換成硬水使用。使用方法及簡單讓，你365天的做皮膚護理。

2020COWAY熱銷產品：美腿足療機是人工智慧研發的腿部按摩器，藉著升級氣壓按摩+熱敷小腿，進行美腿舒揉按摩。氣囊擠壓方式按摩小腿肌肉 ，保暖熱敷舒緩腿部肌肉痠痛。配合聖誕節促銷，原價$599 ，1/27前特價$549。

Coway紐約 展示中心地址：209-45 Northern Blvd，＃110，Bayside，NY 11361；電話：929-274-6288。