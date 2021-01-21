湘西名釀「酒鬼酒」獨創馥郁香

酒鬼酒

中國 湘西名酒「酒鬼酒」多年前已由美國 大文行酒業有限公司出口至美國，分銷全美各地，農曆新年將至，為大家過節增添色彩。

酒鬼酒產於湖南省吉首市，中國白酒的12大香型中，馥郁香為酒鬼酒獨創，所謂二者為兼，三者為複，馥郁香就是指酒鬼酒兼有濃、清、醬三大白酒基本香型的特徵，一口三香，前濃、中清、後醬。

酒鬼酒曾獲法國波爾多世界酒類博覽會金獎、比利時布魯塞爾世界酒類博覽會金獎、中國首屆食品博覽會金獎、全國輕工博覽會金獎、北京國際經貿博覽會金獎、中國國際新產品新技術博覽會金獎和中國白酒典型風格金杯獎，曾榮獲「中國十大文化名酒」、「國產精品」、「中國名牌消費品」、「世界名牌消費品」等稱號。

酒鬼酒採用高粱、糯米、大米、小麥和玉米五糧為原料釀造而成，色澤透明、諸香馥郁、入口綿甜圓潤、醇厚豐滿、香味協調、回味淨爽悠長。

湘西黃壤鐵、鈣含量低，質地細膩，黏度適宜，持水性強，PH值在6左右，為微生物的和諧共生提供了理想的環境，是南方優質窖泥的首選泥種。窖泥中微生物的種類、數量，對白酒中微量成分的產生及其量比關係的協調起著重要的作用，另外，窖泥中各種有益微生物的種類數量是否協調、窖泥培養材料的合理與否，都直接決定著窖泥的品質與老化速度。正是源於理想微生物環境馴良下的菌源，加之科學的窖泥配方，以及現代技術的運用，生產出含多種有益微生物、利於發酵生香的優質窖泥，造就了酒鬼酒的獨特風格。

湘西水資源豐富，大小溪河有近2000條，且清泉密佈，多為承壓礦泉水。泉水經地層反覆過濾湧出時，水質清澈透明，沿溪間流淌時又吸收了空氣，增加了溶氧量，並在二氧化碳的作用下，溶解岩石和土壤中的鈉、鈣、鉀、鎂等礦物元素，偏矽酸鹽和鍶的含量達到礦泉水要求，符合國家生活飲用水標準，可直接飲用，是釀酒的優質水源。

湘西多洞，據考大小有3800個之多，酒鬼酒傳承湘西民間藏酒技法，將酒鬼酒以陶壇封存，藏於天然溶洞中。溶洞藏於地層，其中多陰河伏流，溫度長年穩定在15-20℃，濕度在80%以上，地表溫度變化對其影響不大，這種恆溫恆濕的天然環境成為白酒陳釀老熟的理想條件。封存於洞中的白酒在溶洞小氣候下，自然演化，由於洞中溫度、濕度的基本穩定，使得酒體熟化反應進程平緩而均勻。天長日久，酒體微黃偏綠，酒質醇厚豐滿，口感柔順怡長，馥郁含香。

酒鬼酒由美國大文行酒業有限公司全美總經銷，訂貨電話：718-832-1188，紐約總公司：211-239 41st St., Brooklyn, NY 11232。南加州 公司：1500 Vineland Ave., Baldwin Park, CA 91706。北加州公司：33000 Transit Ave., Union City, CA 94587。網站：www.diamondhong.com。