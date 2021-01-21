綠健飲的獨特功效——扶正祛邪

美國綠健公司生產的綠健飲Naturin2。

中醫對疾病的診治是以治本為主。中醫認為人體是一個完整的統一體，局部疾病是人體各臟器陰陽違和氣血不暢的表象反應，單純地治局部疾病往往事倍功半。只有從根本上對全身各器官進行調理，使之陰陽平衡，氣血暢通，才能從根本上改變局部的症狀。

從中醫角度，疾病的發生過程在一定意義上可以說是正氣與邪氣矛盾、雙方互相鬥爭的過程。所為正氣，是指人體的正常機能活動和抗病康復的能力；所謂邪氣，是指各種致病因素。當病邪（病菌、污染食品及空氣的有毒物質）作用於人體，正氣則奮力抗邪。若邪氣強盛，正氣虛弱，則導致人體陰陽失衡，臟腑功能失常，氣血運行紊亂，從而發生疾病。《內徑》說：「正氣存內，邪不可乾」，「邪之所奏，其氣必虛」。故疾病的發生和變化主要取決於正氣的強弱。正氣強盛則疾病趨於好轉、痊癒；正氣虛弱，則疾病惡化甚至死亡。

要想有效預防疾病的發生或阻止疾病的發展，就必須從疾病的本質著手，扶助正氣，壓制邪氣，調動機體全身的積極因素，增強抗病能力。從現代醫學觀來看，中醫稱謂的「正氣」相當於西醫的免疫功能。全面優化了人體的免疫功能，則必能達到抗病強身、養身健體、防衰延年的目的。

美國 綠健公司生產的綠健飲Naturin2，是根據現代免疫學及傳統中醫學的正氣論說，以「扶正祛邪」為指導，用純天然草本植物經高科技方法提煉精製的優質保健飲品，對於體質虛弱、過度疲勞、抵抗力差、容易感冒，或有過敏性疾、類風濕關節炎、紅斑狼瘡、胃病、腎炎、糖尿病 等病患均有良好的調理功效，尤其對腫瘤 病人更具有明顯減輕放化療的毒性反應及增強控制腫瘤細胞的功能。綠健飲20多年來得到眾多飲用者的一致好評。綠健飲不含任何防腐劑、色素及人工香料等化學添加劑，口味甘芳平和，不涼不熱，老少咸宜。

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