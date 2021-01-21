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綠健飲的獨特功效——扶正祛邪

紐約訊
美國綠健公司生產的綠健飲Naturin2。
美國綠健公司生產的綠健飲Naturin2。

中醫對疾病的診治是以治本為主。中醫認為人體是一個完整的統一體，局部疾病是人體各臟器陰陽違和氣血不暢的表象反應，單純地治局部疾病往往事倍功半。只有從根本上對全身各器官進行調理，使之陰陽平衡，氣血暢通，才能從根本上改變局部的症狀。

從中醫角度，疾病的發生過程在一定意義上可以說是正氣與邪氣矛盾、雙方互相鬥爭的過程。所為正氣，是指人體的正常機能活動和抗病康復的能力；所謂邪氣，是指各種致病因素。當病邪（病菌、污染食品及空氣的有毒物質）作用於人體，正氣則奮力抗邪。若邪氣強盛，正氣虛弱，則導致人體陰陽失衡，臟腑功能失常，氣血運行紊亂，從而發生疾病。《內徑》說：「正氣存內，邪不可乾」，「邪之所奏，其氣必虛」。故疾病的發生和變化主要取決於正氣的強弱。正氣強盛則疾病趨於好轉、痊癒；正氣虛弱，則疾病惡化甚至死亡。

要想有效預防疾病的發生或阻止疾病的發展，就必須從疾病的本質著手，扶助正氣，壓制邪氣，調動機體全身的積極因素，增強抗病能力。從現代醫學觀來看，中醫稱謂的「正氣」相當於西醫的免疫功能。全面優化了人體的免疫功能，則必能達到抗病強身、養身健體、防衰延年的目的。

美國綠健公司生產的綠健飲Naturin2，是根據現代免疫學及傳統中醫學的正氣論說，以「扶正祛邪」為指導，用純天然草本植物經高科技方法提煉精製的優質保健飲品，對於體質虛弱、過度疲勞、抵抗力差、容易感冒，或有過敏性疾、類風濕關節炎、紅斑狼瘡、胃病、腎炎、糖尿病等病患均有良好的調理功效，尤其對腫瘤病人更具有明顯減輕放化療的毒性反應及增強控制腫瘤細胞的功能。綠健飲20多年來得到眾多飲用者的一致好評。綠健飲不含任何防腐劑、色素及人工香料等化學添加劑，口味甘芳平和，不涼不熱，老少咸宜。

諮詢電話：1-800-817-2929，公司網址：www.greenland-usa.com。

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