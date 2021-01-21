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新元銀行法拉盛分行提供新PPP申請

紐約訊
新元銀行的首席市場銷售經理金聖周先生，以誠信熱誠的態度服務華人社區。
新元銀行的首席市場銷售經理金聖周先生，以誠信熱誠的態度服務華人社區。

新元銀行(New Millennium Bank)法拉盛北方大道分行從去年的3月新張至今，一貫推行著最有競爭力的各項商業及個人業務。目前，該銀行正推行PPP小型商業署薪資保護計畫貸款，並提供新客戶申請。第一輪申請過的仍可再申請，到SBA貸款額度滿為止，先到先申請。新元銀行提供的房屋貸款，貸款程序簡單及適合收入較低的群體。另外，法拉盛北方大道分行提供保險箱出租，歡迎新客戶申請。

新元銀行成立於1999年，總部設在新澤西李堡鎮。該銀行在曼哈頓 （Manhattan）、貝賽 （Bayside）、李堡鎮（Fort Lee）、帕利塞茲公園 （Palisades Park）、新不倫瑞克 （New Brunswick）、亞特蘭大（Atlanta, Georgia）、法拉盛（Flushing）都設有分行。新元銀行業務範圍涵蓋房屋貸款、商業貸款、中小企業貸款、儲蓄帳戶、銀行理財產品等服務。創立至今，新元銀行秉承著高度重視亞裔市場發展的理念，亦在華人華僑聚集點的法拉盛北方大道斥資建行。該新增分行全新裝潢舒適環境，聘請多名華裔工作人員，提供停車位及最有競爭力的各項金融產品服務社區。

新元銀行的宗旨是「優質產品、優惠利率、優質服務」，並致力為客戶提供及時、便利、超值的金融需求及服務。新元銀行作為資深貸款銀行，在商業貸款、房屋貸款、中小企業貸款方面有著獨特優勢。1）中小型企業貸款、商業貸款涉及範圍廣泛包括旅行社、洗衣店、加油站、洗車行、旅館、酒店、美甲店、超市等；2）房屋貸款輕鬆簡單，高效率快速批款。

新元銀行連續四年裡鼓勵中小型企業更好地發展，通過為中小型企業申請獲得貸款來幫助他們。對此，獲得了由聯邦小型企業管理局（SBA）頒發的中小型企業貸款之年度銀行。 2019年，新元銀行被Bauer Financial評選為最高榮譽銀行之「五星獎」 。

法拉盛分行地址：141-28 Northern Blvd., Flushing NY 11354；電話：718-888-1895（中文熱線）；網址：www.nmbonline.com。

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