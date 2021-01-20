葉浩康復理療引進醫院專用最新儀器

葉浩痛症康復理療專科，提供全方位復健醫療服務。

「葉浩痛症康復科專科」認真重視對待防疫和病患安全，日前所有工作人員接受新冠疫苗注射。日前，該中心斥資引進醫院級用最新醫儀「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」，讓就診的病患能有最完善的復健效果。為保持社交安全接觸，敬請電話預約，以便安排適當人數就診。

擁有美國痛症康複復科特考文憑、學經歷豐富的葉浩醫學博士（Hao Ye, MD），目前除了任職愛恩斯坦醫學院附屬醫院臨床教學導師之外，並為紐約皇后醫療中心復健科主治醫師。葉浩醫生最為社區稱道的是親自看診，提供最專業認真全方位的痛症康復醫療服務。葉浩痛症專科的法拉盛 診所候診廳和治療區，寬敞舒適，通風採光良好，復健設施齊全，整潔乾淨衛生。

葉醫生說，許多痛症治療嚴重的可能需要進行手術，但會有一定的風險。若痛症能早期以非手術治療並適當的定期復健，則是最安全的選擇。該診所引進醫院專用的最新「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」，可以適度適力地伸展脊柱，施行定點定向牽引拉直屈曲、扭傷等部位，以減輕頸、背部疼痛、頸部疼痛、甚至腿部疼痛，對頸椎腰椎等疾病(如腰椎間盤突出症、腰扭傷、腰椎小關節紊亂、腰椎滑脫、頸椎病等)，以是一個最有效的復健方式。「病患來一趟診所即能達到診療效果。」

葉醫師表示，疼痛的原因很多，由於壓力、職業、年齡、姿式不良等導致頸、背、四肢、關節疼痛及麻痹，若缺乏精確的診斷，對症治療，可能會造成終身難以治療的頑疾。該中心備有最新科技的治療儀器（如神經肌電圖檢查）及提供膝關節軟骨膠原注射、關節和痛點打針，還有各種物理治療，電療、蠟療、超聲波治療、針灸、推拿、牽引等。

葉浩痛症康復理療專科有多位西醫執照理療師及執照中醫針炙理療師駐診，專精各類痛症、關節炎、運動創傷、手足麻木、四肢無力、行動困難、骨科手術後及中風復健、物理治療、痛點封閉、骨膠原注射、神經肌電超聲檢測等。診所接受老人卡和各種主要醫療保險 ，無保險者看診優惠。

葉浩痛症康復理療專科地址：38-08 UnionSt, #10A, Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街109警察 局斜對面）；電話：718-321-0886。