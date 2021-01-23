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資深秦淩註冊會計師淺談本年度報稅相關事項

紐約訊
秦淩註冊會計師，美國國稅局授權稅務代理人，為納稅人提供合法省稅和專業稅法服務。
秦淩註冊會計師，美國國稅局授權稅務代理人，為納稅人提供合法省稅和專業稅法服務。

驀然回首，迎接了新一年的到來。前年，因疫情嚴峻的影響及居家避疫規定，國稅局方才推延報稅時間。秦淩註冊會計師表示，2020年報稅日期將於04/15/2021截止，如有聯邦國稅局更新日期將會通知民眾。在此，秦淩註冊會計師提供報稅者關於2020年稅法注意事項和相關法規。

秦淩會計師指，聯邦政府發放的紓困金是不用納稅的，而所得失業金（Unemployment Benefits）則需要申報。2020年度稅法對高收入人群來說並沒有多大的改變：單身及未婚者的標準抵扣額為$12,400，有家庭的額度為$24,800，戶主則有$18,650的抵扣額度。生意或業務用的車輛里程在報稅時也可作為抵稅項目，其有$0.575/哩的抵稅額。

眾多人所關心的個人及工作所得退稅方面：2020年的退稅金額有所增加，家庭合報三個小孩及以上，最高可獲$6,660；家庭合報兩個小孩，最高可得$5,920；而家庭合報一個小孩，最高可得$3,584；未成年17歲以下小孩退稅，每個小孩可獲$1,400。並今年同樣提供大學學費減稅優惠計畫，前四年可享最高$2,500的機會教育減稅優惠。

另外，2020新稅法幾項重要更改：退休帳戶的金額將調漲，401(k)最高存儲額提高到$19,500，年滿50歲者可享有$26,000。IRA調高至$6000，年滿50歲者可達到$7,000。社安工作點數：最底$1,410/工作點數。學生貸款利息抵稅：最高可抵$2,500。海外工作的近兩年因政府財政短絀，規定每位納稅人都必須為海外所得報繳稅務，今年的海外收入得免徵額則提高至$107,600：贈予（Gift）$15,000以下可不用申報。

曾任職於美國四大會計師樓的秦淩註冊會計師，同時擔任美國國稅局授權稅務代理人 （Enrolled Agent），資深為納稅人合法省稅。秦淩註冊會計師地址：136-31 41st Ave. Suite #5A, Flushing, NY 11355（Madison Tower法拉盛41大道麥得盛大樓5樓A室），洽詢電話：718-888-7918，電郵：[email protected]

報稅 退稅 國稅局

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