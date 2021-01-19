中國名酒汾酒 為佳節增色

中國傳統名酒汾酒為佳節增色。

「借問酒家何處有，牧童遙指杏花村」，說的就是山西杏花村的汾酒。汾酒是中國 四大名酒之一，遠銷世界各地。多年前，美國 大文行酒業有限公司將汾酒帶來美國，供應各地僑胞，農曆新年將至，值得向大家推薦，讓中國傳統名酒汾酒為佳節增色。

汾酒為中國傳統名酒，是清香型白酒的代表。因產於山西省汾陽市杏花村，又稱「杏花村酒」。汾酒以清澈乾淨、幽雅純正、綿甜味長等特色，集色香味三絕著稱於世。同時，汾酒作為源遠流長的高粱燒酒，素以入口綿、落口甜、飲後餘香、回味悠長特色而著稱。

汾酒擁有古老的歷史，明初便已使用汾酒作為此種清香型蒸餾酒的正式名稱。當代汾酒選用晉中平原「一把抓高粱」為原料，使用大麥、豌豆製成的「青曲」為糖化發酵劑。汾酒採用傳統的「清蒸二次清」、地缸、固態、分離發酵法。所用原料和輔料分別用蒸汽常壓清蒸，然後使用。一般原料蒸煮後，加曲放入陶缸中發酵28天，再取出蒸餾，把蒸過的醅再加曲發酵28天，再蒸餾，充分利用了原料中的澱粉，然後把酒糟作為飼料。杏花村汾酒的釀製技藝是國家級非物質文化遺產。

原料越純淨，雜味越少，酒質便也越好。汾酒利用地缸分離發酵，「小灶」釀酒更純淨。清香就是大自然的味道，製作過程中保證質量。汾酒有著清香純正、幽雅細膩、綿甜爽淨、回味悠長等特色。

倒酒聞香，青花汾酒香味清晰、清香純正，其香氣是乙酸乙酯香、玉米糖香、抹茶香、青蘋果香的複合香氣，香氣清正、協調，無輔料味。入口品鑑青花汾酒，酒體純淨，酸、澀、苦味收斂，入口後香氣在口腔中升騰，均衡、舒適，嚥下之後尾味收口俐落、回味乾淨、無拖泥帶水之感。青花汾酒味道略微偏甜，酒體有抹茶的鮮苦感，其苦而不澀，苦味與甜味融合在一起，這讓酒的味道顯得豐富而舒適。青花汾酒有著非常純粹的香氣，清而不淡，比往常喝的黃蓋汾酒味道更醇厚，尾味也乾淨，回味更長久。

2020年是中國汾酒集團深耕細作「活態文化」，以「中國酒魂、活態為魂」為戰略定位，全面實現汾酒復興的關鍵之年。汾酒實現了逆勢增長，為「十三五」規畫圓滿收官，高品質穩步邁入「十四五」時期奠定了堅實基礎。

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