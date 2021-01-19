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「順風冷暖空調公司」談省暖氣費服務紐約/新澤西地區 技術本位保養和修護

紐約訊

由航空高級技師王師傅親自主理的「順風冷暖空調公司」是一家有良好信譽的空調總匯。王師傅擁有多項美國專業証照，專精維修安裝和保養。他融合他所精通的理論基礎與實際操作過程，解決各種電路相關的疑難雜症。對於暖氣爐，他提出一些觀念供僑胞參考。

根據美國能源資訊管理局(EIA)統計，在冬天，暖氣的花費約占家用能源帳單的42%。不過，由於設備老舊或錯誤的使用方式，有大約一半的暖氣系統，沒有發揮最大效能。平時若能對暖氣設備進行適當維護、提升絕緣效能、隔絕冷空氣、以及設定適當溫度，平均將可省下30%的暖氣費。王師傅提出以下建議，有助家中暖氣發揮正常效能：

1.清洗或更換暖氣濾網：每個月至少清洗或更換濾網一次，並且每隔幾周就檢查濾網是否乾淨，或依照暖氣製造商建議的方式更換清理。

2.確保散熱器或出風口暢通：每隔一段時間就應清理散熱器或出風口，並確保沒有被家具、地毯、窗簾等擋住。

家具應與散熱器保持一段距離，也不要在暖氣旁放置任何會阻礙通風的物品，或在上方放置毛毯，以免暖氣無法發揮應有效果。

3.裝置可調節溫度器：使用智慧型恆溫器，或裝置一個可調節的溫度器，把室內溫度調整到不覺得寒冷的程度即可，溫度設定不宜過高。在睡覺及出門時，可以將室內的溫度調低。

4. 使用加濕器：比起濕潤的空氣，乾燥的空氣會讓人感覺更寒冷；一般的加濕器可使家中溫度感覺提高5度。而且暖氣會使房間內變得乾燥，使用加濕器可幫助呼吸更舒適，鼻子及皮膚也會感覺比較舒服。

5.偶爾「放水」：如果使用的是熱水循環供暖系統，每季至少應「放水」一次，亦即將散熱片中的水或空氣放出來，以免空氣或水中雜質影響熱水循環。如果不清楚如何操作，應諮詢專家。

6.適時打開窗簾或百葉窗：在冬季的白天，可將窗簾及百葉窗打開，讓陽光可以照進屋內；在夜裡則關上以減少冷空氣進入。

7.放置反射墊：在外牆及散熱器之間放置隔熱反射墊(heat-resistant radiator reflector)，以減少熱量流失。

暖氣機在正常使用下，約有20至30年的壽命。時常檢查暖氣設備、擁有良好使用習慣，可以讓您擁有一個溫暖的家，更能省下不必要的暖氣費用。如果想要將設備汰舊換新，最好雇用具有認證的技工。

「順風冷暖空調公司」擁有專業註冊執照安裝保修團隊及百萬保險安裝，隨時為客人提供專業建議、快速安裝、保養和修護中央空調、分體空調、暖氣爐、熱水爐等完整的售前及售後服務，服務紐約五大區和新澤西。

王師傅親自安裝，並到府免費估價。歡迎洽詢。順風冷暖空調公司地址： 41-25 Kissena Blvd. 法拉盛百利大廈，電話：917-348-5230。

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