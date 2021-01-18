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亞美聯盟製作視頻應對偏見與仇視

紐約訊
亞美聯盟特別製作個人防衛系列視頻，在新冠疫情下如何應對偏見與仇視。
亞美聯盟特別製作個人防衛系列視頻，在新冠疫情下如何應對偏見與仇視。

為了幫助亞裔紐約居民更好地應對疫情下的仇亞偏見，亞美聯盟（Asian American Federation）特別製作了三輯個人防衛視頻 。視頻旨在教授大家一些簡單易學的個人防衛術，讓大家在安全受到威脅的情況下可以更好地保護自己。這一系列視頻由亞美聯盟與防暴力教育中心（Center for Anti-Violence Education）的個人防衛專家共同製作，視頻語言有中文、英文、日文、韓文、加洛語、越南語多語種。

亞美聯盟負責本專案的副主任Joo Hann表示 :「製作這一系列的視頻的原因是，從差不多一年前起，亞裔社群普遍因為仇亞言論和針對亞裔的襲擊事件而開始擔憂人身安全。我們希望能夠讓大家學會用非暴力的手段保護自己，不要擔心一些帶偏見的人影響自己的正常生活。這些視頻內容將教會你如何識別人身威脅並安全逃離現場。」

過去一年裡，全紐約由仇亞偏見所引起的案件大幅上升，而紐約警察卻一共只收到21宗報案。而疫情發生以來，紐約人權委員會己經錄得105個相關個案，亞美聯盟更錄得了400宗發生在紐約的仇亞事件。

反暴力教育中心的項目主管Rej Joo表示：「自1974年起，反暴力教育中心就一直致力於防止仇恨暴力，服務邊緣人群。這一系列視頻會告訴大家在遭受暴力襲擊的時候，如何保護我們自身。但我們更希望在暴力發生前就能制止暴力。除非必需尋求自衛手段，我們更鼓勵人們在可能的情況下使用預防性的解決辦法制止暴力發生，例如果斷機智地判斷情況，用語言緩解雙方的僵持，不卑不亢，避免言語衝突惡化為肢體衝突。」

居住在紐約70%的亞裔人群是移民，四分之一的亞裔紐約居民生活在貧困線下，50%的亞裔紐約居民英語能力有限。語言障礙、文化差異、對警察的敬畏以及移民身份等原因，常常讓亞裔居民在遭遇仇恨犯罪時不能或不願尋求執法單位的幫助。因此，真實發生的案件數量會遠遠高於報案數字。司法統計局（Bureau of Justice Statistics）的報告統計恰恰也證明了這一點。該局報告顯示，2011年到2015年間有54%的仇恨罪行並沒有報案記錄。

亞美聯盟希望為亞裔群體提供更多安全指引，除了這些短視頻以外， 機構也製作相關的多語種小冊子以供查閱。亞美聯盟附屬的70多家會員機構將會將這些小冊子廣泛派發給亞裔社區。本次的視頻與小冊子製作得益於多個機構的支持，這些機構包括布魯克林社區基金（Brooklyn Community Foundation）、韓裔美國人社區基金會（Korean American Community Foundation）以及輝瑞公司（Pfizer Inc.）。

多語種個人防衛視頻，請訪問網站：https://www.youtube.com/user/aafederation/playlists；中文視頻連結：https://www.youtube.com/playlist?list=PLewDws3GRrGjZKSW9N6xA9PujtuWwRMaE。

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