世報舉辦時報廣場1號大屏賀年活動

世界日報舉辦時報廣場一號大屏全球賀年活動。

繼去年農歷新年的拜年活動讓大家驚艷之後，今年世界日報將繼續在時報廣場 1號大屏上舉行這項春節的全球拜年活動。有興趣參加的個人、公司請與我們聯絡，共襄盛舉。

紐約時報 廣場具有世界十字路口之稱，是世界中心，其一號大樓（1 Time Square）是著名的地標大樓，每年新年倒數的水晶球就在此大樓樓頂徐徐降下。大樓牆外向北的LED寬36呎，高200呎，聳立在時報廣場中間，是一巨無霸LED，是世界最大和最著名的LED之一。在這裡賀年，有面向世界的意味。去年以來的疫情影響了每一個人和每一間企業，大家都希望新年能有新氣象，回復工作生活的常態。通過賀年活動來播送大家新年的祝福，相互打氣，共同向前。

賀年活動會播三次（2/11-2/13），世界新聞網 （worldjournal.com）將全程錄影和拍攝，分發給參與的客戶，並在世界新聞網及旗下的社群傳媒上分享。歡迎各公司行號、個人參加，共襄盛舉，新年開一個好頭！

有興趣參加的公司行號請聯絡我們，查詢電話：718-746-8889 分機6345。電郵：[email protected]。