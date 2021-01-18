優帝牙科三診所同時提供新病患優惠

優帝牙科多年來以率先降低牙科醫療門檻，提供優質牙科治療、 真誠友善的醫療服務等，在業界掀起了新鮮的變革之風。每位患者皆應享有如此高規格的醫護品質，特別是在疫情 下，優帝牙科三家連鎖店再度對無保險 的病患伸出溫暖的雙手，提供多項醫療優惠方案，歡迎患者把握機會預約。

優帝牙科以10家分院遍及美東為廣大病患爭取到最低廉卻優質的牙齒醫護服務。除了避開了擁擠的人潮，優帝牙科更以高檔環境及貼心關懷贏得患者一致的肯定。患者可享受隱私隔間、高檔家居式環境、專業護理及熟悉的語言溝通。由於優帝 牙科是以新興大型連鎖的經營方式，比起一般牙科診所的收費標準低廉許多。三家診所均有充足的隔離診療室，醫療儀器新穎，並有免費停車場。目前，優帝牙科法拉盛 、貝賽及小頸三家牙科診所同時提供多項牙科醫護優惠，凡無保險新病患，一般檢查、洗牙僅需$20；檢查、X-ray僅收$2。

優帝牙科成立於1992年，在韓國擁有125家，是韓國最大的連鎖牙科診所，在美國也不斷擴充。優帝牙科有多名經驗豐富的牙科醫師及華人醫護助理，前檯華人接待服務親切，僑胞無需擔心語言溝通的問題。每間診療室皆配有完整的先進設備，更擁有大型醫院才配備的精密設備，可做3D CT、2D-Panoramic掃瞄，一般潛伏的牙科問題將無所遁形。

提醒因疫情而耽擱的僑胞們應盡快恢復正常的例行醫療健檢。此時，正是把握優帝牙科牙齒醫護優惠方案的最佳時機。目前優帝牙科三家牙科診所內皆以最高防疫標準做防護。有需要的僑胞可隨時致電優惠牙科法拉盛、貝賽及小頸三家牙科診所或預約。其他的各種優惠還包括：牙齒美白、人工植牙、牙齒矯正、透明牙套矯正及金屬托槽矯正、牙冠等，歡迎親臨或電話洽詢詳情。

優帝牙科接受多種PPO保險計畫，並有信用卡輕鬆分期付款計畫。優帝牙科三家牙科醫護方案全面實施，歡迎致電：法拉盛診所:144-09 Northern Blvd. Flushing, NY 11354；電話：718-878-5557。貝賽診所：221-22 Horace Harding Expy., Oakland Gardens, NY 11364；電話：718-285- 0822。小頸診所：248-25 Northern Blvd., #2J Little Neck, NY 11362；電話：718-279-0007。