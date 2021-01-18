迎接牛年春節5款切花一路旺整年

春節就要擺盆美麗的花卉放在家中，才顯討喜迎春。由於中國 人過年都要過到初15元宵節後才結束，紐約 進口批發中心教導民眾如何迎春花過好年，推薦民眾五款盆花、五款切花，讓您花少錢，就能喜迎春，財源廣進，一路旺整年。

年節大宗鮮切花推薦：

1.百合：百合的花型美觀大方，同時具有濃郁的香氣，是春節家中必不可少的裝飾，滿室芬芳讓居家洋溢著滿滿的喜氣。建議民眾在選購時宜挑選花莖硬挺、花苞飽滿未開口、無折傷者佳，瓶插觀賞期可持續長達八至14天。花朵綻放後，建議將花藥去除，否則花藥成熟後開裂，花粉容易掉落而沾染到桌巾或是傢俱。

百合象徵百年好合，白花、粉紅花都非常討喜，是全年可生產之花卉，花苞外層紅潤、花朵綻放四分之三開，花色紅粉適中甚為討喜，且用途廣、觀賞價值高，花苞以三至四朵為多，展開後有淡淡清香，讓室內滿室生香。

2. 銀柳：銀柳的台語發音與「銀兩」諧音相似，有著招財吉祥的含意，因此廣受消費者的喜愛，其枝條具有可塑性，可彎曲架構成各種不同的造型，發揮創意就可以打造獨一無二的春節布置。取一大把置於家中，搭配吉祥如意金元寶或紅色彩帶飾品，十分應景；民眾選購時宜挑選花莖堅實，花苞紅褐具光澤，少掉苞者為佳。

3菊花：在春節期間，菊花代表富貴吉祥，菊花不僅花色多樣，幾乎包含您所能想像到的所有顏色，花型也非常多元，有大有小、有圓有扁，各種顏色與花形，可以滿足所有消費者的喜好。菊科短日照植物，花色多樣，瓶插壽命一般皆可達到八至12天以上，選購時應挑選花苞飽滿、花莖直挺、葉片完整無乾枯現象，且花苞微開約四至五分者為佳，購買回家後，應盡快切除一小段花莖及除去花莖下半段葉片，並在清水中適量加入保鮮劑，可以讓花朵持久綻放，延長保鮮期。

4.劍蘭：劍蘭的花朵由下而上，象徵節節高升，劍蘭又稱「福蘭」，猶如「鴻福齊天」的氣勢，劍蘭花束長直、花苞多等特性，如配合大花器使用更可突顯家中的福旺氣勢，也可襯出豐富新春氣息。選購劍蘭底部花朵已顯色、葉片翠綠乾淨（葉尖不宜有焦枯的情形），買回家後，應先將外葉整理去除，折去老化的花苞或頂端一至兩個花苞以促進其他花朵順利開放。

5.玫瑰花：今年過年2/12，是西洋情人節2/14的前兩天，花卉的愛情代言人首推玫瑰花，不管是代表火熱愛情的紅玫瑰或是純潔神聖的白玫瑰，各種不同花色和品種都能表達對情人、對家人滿滿的愛意。

紐約進口花卉批發中心聘有30年婚禮、會場和派對花藝經驗設計師。負責人Johnny也將熱情提供專業的生意經，能幫助商家生意更上層樓，並指導僑胞創業開店。紐約進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY11358(近北方大道和Utopia parkway)，電話：718-886-1190，營業時間：周一至六6am-5pm，周日休息。