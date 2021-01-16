易經風水黃妤大師頻道紅了！

紐約易經風水學大師黃妤在紐約法拉盛社區的文教中心和啓掦活動中心，長期教授易經河洛姓名學、傳統八宅風水、玄空飛星、紫薇斗數的課程。

紐約 易經風水學大師黃妤在紐約法拉盛 社區的文教中心和啓掦活動中心，長期教授易經河洛姓名學、傳統八宅風水、玄空飛星、紫薇斗數的課程，也服務命理諮詢和現代陽宅風水鑑定。

黃妤老師學習命理、風水、姓名學、卜卦將近30年，也是紐約僑聲電台經營人生節目主持人，在社區幫人命理諮詢服務了將近十年，2013年正式開始在紐約華人 區社，從事教學課程和命理活動，現在學生遍布各地，也有很多學生已經在國內成功執業！

由於這十多年來房地產的興旺，於去年2020年6月開始在紐約啓掦中心開辧《家居風水-你不能不知道》，線上學習人數高達100多人，引起僑胞的注意。今年一開年現在又開始在網上設置個人小頻道，教授簡易命理風水。

黃妤老師認為，如果大家能夠先學習基礎課程，生活上遇到各種問題時，可以自己輕易解決，這是很重要的關鍵，易經的命理、水、卜卦預測是淺而易學，學會了基礎，若能將它真實的融入生活中，那才是真正的玄學意境。如果你只是學習來自我調適人生走向，那可以訂閲黃妤老師的頻道，跟著老師的腳步，你也可以成為自己的風水大師。

簡單、易學的風水頻道黃妤小教室從今天開始正式啟動！油管連結：https://youtu.be/MeME8UU-V14；只要到YouTube網上打《黃妤小教室》就可以看了：https://www.youtube.com/watch?v=QREZw_JMQCM。