“恆順”眾生 “醋”成大業傳世美味 全球共享

本次專訪人物——恆順醋業股份有限公司董事長杭祝鴻。

中華老字號“恆順”，是鎮江香醋的“金字招牌”，亦是華夏人文瑰寶。其歷經百餘春秋，依然煥發活力，堪稱商界典範。

在恆順立號180週年之際，本報日前通过視訊方式專訪到了恆順醋業股份有限公司董事長杭祝鴻先生。經過与他的交流，我們了解到什麼是產業強市、共創輝煌，同時感知到老字號不該是“倚老賣老”進行“啃老”，而是應在“變”與“不變”之中堅守初心，乘風破浪。

中國 醋都 實至名歸

江蘇鎮江，位於中國經濟發展強勁的長江三角洲地區，雄踞長江與京杭大運河兩大黃金水道交匯處，承南起北、連貫東西，是中國歷史上重要的交通樞紐與戰略要地。“劉備甘露寺招親”、“白娘子水漫金山”、“洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺”，以及“我勸天公重抖擻，不拘一格降人才”等千古典故及名篇佳句均出自於此，因而鎮江也被公認為是一座底蘊深厚、人文薈萃的歷史文化名城，素有“天下第一江山”之美譽。

在鎮江，香醋是傳統名產，亦是鮮活的中國國家地理標誌產品。鎮江香醋以江南糯米為原料釀造，憑藉“酸而不澀，香而微甜，色濃味鮮，愈存愈醇”的特色，名揚四海，位居“中國四大名醋”之列。

今年，鎮江率先問鼎“中國醋都”這一最高榮譽稱號，進一步擴大了鎮江香醋的知名度及影響力。作為鎮江香醋的創始者，江蘇恆順醋業股份有限公司所生產的“恆順牌鎮江香醋”最具有代表性。對於鎮江摘得“中國醋都”這一桂冠，在恆順醋業董事長杭祝鴻先生看來實至名歸。

通過杭祝鴻董事長的介紹，我們了解到鎮江釀醋歷史悠久。早在北魏時期著名醫藥學家陶弘景所編撰的《神農本草經注》中就記載道“鎮江米醋入藥用法”，這證明了鎮江香醋至今已有1400多年的歷史。同時，他指出鎮江食醋產業優勢明顯。首先，鎮江是中國首個對食品行業進行地方性立法的城市，加之鎮江醋業協會的建立與壯大，鎮江通過法制化、標準化推動了食醋產業的高質量、高能級發展。目前，鎮江食醋年生產規模高達50萬噸，占中國市場份額3成以上，也是中國食醋出口量最大的城市。由此可見，無論是對醋文化及工藝的保護與弘揚，還是在食醋產業上的精進與創新，鎮江都表現出了千帆競發、敢於爭雄的城市風貌。

“醋王”恆順 中華傳奇

“中國醋都”花落鎮江，“醋業之王”當屬恆順。恆順作為中國食醋行業的領軍企業，是鎮江香醋的閃亮名片，與這座城市的產業發展血脈相融，交相輝映。

1840年清道光年間，鎮江人朱兆懷秉承佛家《華嚴經》中“恆順眾生”的偉大思想，創立“朱恆順糟坊”，恆順品牌自此立號。

180年來，恆順蓬勃發展，先後實現了規模化、品牌化、資本化和現代化的飛躍，從一個私家作坊，發展成為全球最大的穀物食醋釀造企業。

在工藝方面，恆順是中國首個通過以池代缸、機械翻醅等工業技術實現產品規模化、自動化生產的企業。其獨特的“恆順固態分層發酵技藝”被首批列入中國國家非物質文化遺產保護名錄；“恆順鎮江香醋傳統釀造區”也被認定為中國國家工業遺產，成為業界首家獲此榮譽的企業。

在品牌化進程中，早在1910年舉辦的“南洋勸業會”上，恆順就斬獲國際金獎。此後百年間，更是屢獲國際性殊榮，是當之無愧的“中國馳名商標”。如今，市場競爭更為激烈，恆順香醋的銷售量卻連續25年位居中國第一，穩坐“龍頭”，實力非凡。

此外，在市場經濟的引領下，恆順抓住機遇、乘勢而上，於 2001年在上海證券交易所掛牌上市，成為中國調味品行業首家上市公司，引領了中國輕工業資本化的發展浪潮，並為企業自身市場化發展奠定了堅實基礎。

如今，恆順不僅重視企業現代化發展，更珍視醋文化的傳承與發揚。2008年，由恆順集團斥資建造的中國首個醋文化博物館在鎮江落成，該館集文化遺產保護、科普教育、工業旅遊等功能於一體，通過聲、光、電等現代技術及智能互動形式，向來賓展現了鎮江深厚的醋文化底蘊，為地標產業發展賦能。

2020年中國國際進口博覽會上，恆順於中國國潮館內向世人展示了代表醋業最高釀造水平的“大師手工醋”。紅、藍、黃三色東方陶壇中，分別盛有釀製15年、30年、50年的“典藏級臻品”。在人文內涵的凝聚與加持之下，恆順香醋這一傳統調味品，已然升級成為新一代收藏品。

無庸置疑，跨越三個甲子，恆順仍舊是一個充滿活力的“中華老字號”。在杭祝鴻董事長來看，這是源於幾代“恆順人”對「守正創新」精神的堅守。他認為，堅持“守正”，創新才有正確方向；開拓“創新”，守正才能固本強基。就恆順而言，“守正”是匠心的體現，要嚴格把控好每道生產工序，精益求精做好一流產品，而非隨波逐流搶佔“風口”賺快錢、博虛名。因此，恆順會堅定不移地聚焦“三大主業”，即做深醋業、做高酒業、做寬醬業。“創新”之於恆順，則是打破邊界束縛、平面思維。恆順會以消費者為中心，立足其需求場景，將數字化科技同產品與服務的升級相結合，從而滿足多元化的消費需求。例如，近年來市場對調味品提出了“健康、營養、便捷”等新要求，消費升級的趨勢愈發凸顯，恆順也順勢推出了三年陳、六年陳等中高端經典陳釀產品（美國 市場已上市），以及口服醋、醋膠囊、噴霧白醋等“大健康”概念的創新產品。在服務方面，恆順在直播電商、智慧零售體驗店等新零售模式方面積極探索，嘗試以嶄新的姿態擁抱新興市場和年輕消費群體。

恆順味道 全球共享

正所謂，不忘初心，恆者行遠。這家秉承“恆順眾生”宏偉思想的百年老字號，並沒有迷失在光環之下，而是懷揣著“恆順味道，全球共享”的美好願景，在國際舞台上砥礪前行，旨在將華夏美味獻給世界。

如今，堅持純糧釀造的恆順，其香醋產品已遠銷全球170多個國家和地區，占中國食醋出口總量的60%以上。

在美國市場上，恆順與其總代理美國和樂公司（Well Luck Co., Inc.）互信合作20年，成績斐然。通過雙方的精耕細作，恆順產品已成為美國各大亞洲超市及電商渠道的暢銷調味品，品牌形象深入人心，並入選為「美國網友最愛的十大熱門中國商品」。

此次訪談中，杭祝鴻董事長也樂於與美國華人 朋友分享他日常生活中對恆順產品的使用秘辛。鑒於醋在養生保健方面頗具益處，恆順牌口服醋是杭祝鴻董事長的日常“心頭好”，更是其差旅奔波必備品。在烹飪佳餚方面，杭祝鴻董事長家中使用最多的產品是恆順牌“六年陳香醋”。特別是在烹煮葷菜和煲湯時，他會適量加醋，以此去腥化膩。如果是製作“醋炒飯”這類美味，他指出要在起鍋時加醋，才會真正提升風味。此外，他家中還必備有恆順牌蔥薑料酒、恆順牌美味香生抽等熱銷產品。他相信同樣熱愛生活的華人朋友，也一定可以通過恆順多元化的調味品，探索出自家廚房“恆”好吃的味道。

據悉，恆順已與全球顶尖企业管理解决方案提供商SAP、IBM達成戰略合作，開展“全數字化重塑項目”，旨在通過引進國際先進管理理念及平台技術，全面提升產業鏈與供應鏈的運營效率，從而向“恆順味道，全球共享”這一宏圖持續邁進，繼續書寫中華老字號的不朽傳奇。