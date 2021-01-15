我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

皇后區小頸梁春雲齒列矯正醫師「美冠牙齒矯正」讓自信笑容從口開始

紐約訊
梁春雲女醫師「美冠牙齒矯正」（Caliper Orthodontics）五星評鑒，為顧客改善顏面骨異常與咬合矯正等雜症。
梁春雲女醫師「美冠牙齒矯正」（Caliper Orthodontics）五星評鑒，為顧客改善顏面骨異常與咬合矯正等雜症。

位於皇后區小頸（Little Neck）北方大道上，由梁春雲齒列矯正醫師（Cynthia C. Leung, DDS，MSD）親自駐診，是位少數真正接受過完整齒列矯正訓練的女醫師，並持有專業認證學歷。梁醫師不僅醫術精湛，也提供多項齒列矯正醫學服務。

梁醫師表示，擁有潔白整齊的牙齒事關重要。整齊的牙齒不僅能使人的笑容與面貌立體端正，且齒顎矯正若能越早開始齒列越好。絕大部分的主流群眾，許多就是從小就開始進行齒顎矯正，因此成年後都有了一口整齊完好的笑容與面貌。齒顎矯正學（Orthodontics）是牙醫學的一門專科，是研究咬合不正，又稱為Malocclusion的治療方法。齒顎咬合不正，大多數來自於牙齒不規範的生長，或是上下顎不成比例。梁醫師說，齒列矯正的咬合問題有分為上顎咬合（Upper bite）與下顎咬合（Under bite），在過去有時是要通過手術來做矯正治療。隨著現代醫學科技日新月異，矯正技術及矯正器的突破進步，使矯正的過程變得更佳方便，也減輕了痛楚。

梁醫師曾針對上百個案例做過研究發現，其中包含人種和所面臨病變的因素。梁醫師指出，齒列矯正是牙醫學界的一大突破，當人擁有了一口整齊健康的牙齒後即可擁有完美的咬合，而在青少年群體中齒列矯正更深受青睞。梁醫師建議廣大的家長們， 8至12歲孩童，最好是在家長陪同下一起前往齒列矯正醫師處做個初步的檢測

齒列矯正最在乎的就是咬合。齒顎矯正從醫學角度來講，當人的牙齒排列咬合異常，將影響生理及心理並產生明顯障礙，比如臉形歪斜、咬合不正、唇顎裂等都必須接受矯正治療。相反，在主觀方面則要看個人之審美標準、人際關係及職業等需求而做出適當決定。

皇后區小頸地址：255-03 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島那蘇郡），美冠牙齒矯正官網：www.caliperortho.com。聯繫電話：718-225-8828，診所防疫措施嚴格，敬請顧客放心看診，只接受預約。

皇后區 長島 檢測

上一則

1張圖／紐約州確診破118萬 新增1萬3661例

下一則

紐約市稅收估大減105億 白思豪盼聯邦救濟

延伸閱讀

緬街禁私家車官宣 違規將遭警告 60天後開罰

緬街禁私家車官宣 違規將遭警告 60天後開罰
史島疫情趨穩 華人頻傳家庭傳播

史島疫情趨穩 華人頻傳家庭傳播
為暴徒提供武器 皇后區男涉國會暴動被捕控罪

為暴徒提供武器 皇后區男涉國會暴動被捕控罪
打人臉搶10元 法拉盛警公布2惡男照片

打人臉搶10元 法拉盛警公布2惡男照片
幫中國人簽證造假 華女恐判囚20年

幫中國人簽證造假 華女恐判囚20年
皇后區社委會委員 首度採網路申請

皇后區社委會委員 首度採網路申請

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破118萬 新增1萬3661例

2021-01-14 20:50
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛7級火災燒6小時…華人商家欲哭無淚

2021-01-10 02:30
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

2021-01-13 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲