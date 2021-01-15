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「塔牌」龍口粉絲雙龍註冊商標森美進口公司代理 請安心食用

紐約訊
消費者購買時認准「塔牌」、LUNGKOW及雙龍圓形、IS09001及HACCP標誌、山東糧粉絲雜豆進出口有限公司監製等標籤。
消費者購買時認准「塔牌」、LUNGKOW及雙龍圓形、IS09001及HACCP標誌、山東糧粉絲雜豆進出口有限公司監製等標籤。

火鍋是美食者餐桌上最為常見的美味佳餚。在製作美味的火鍋時，晶瑩光亮、纖細柔韌、滑潤可口的粉絲是不可缺少的配料。為滿足廣大消費者的需求，美東最大食品進口公司--森美進口公司與山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司攜手，將歷史悠久、質量最為上乘的「塔牌」龍口粉絲呈獻給廣大消費者。

目前市場上出售的一些劣質龍口粉絲，包裝仿冒「塔牌」龍口粉絲的雙龍商標，欺騙消費者。這些劣質龍口粉絲綠豆成分少，一煮就爛。因此消費者購買時，一定認準「塔牌」龍口粉絲的雙龍註冊商標，及包裝上的ISO9001國際質量管理體系認證和HACC國際食品安全體系認證標識，方正牌山東中糧的高級產品，以保證食用安全。

「塔牌」龍口粉絲以綠豆、豌豆為主要原料，無任何添加劑，將龍口粉絲的傳統製作工藝和現代化設備相結合，科學配料，精細加工而成，富含澱粉、蛋白質、維生素等多種營養，「塔牌」龍口粉絲潔白透明，絲條細勻，整齊柔韌，久煮不爛，口感滑爽，味道純正，素雅清淡，美味可口，適用於火鍋、油炸、燉煮、熱烹、涼拌。可與各種蔬菜、魚肉、禽蛋搭配，製作名貴中西佳餚及家常便菜，四季皆宜。卓越的品質，獨特的口感，給您非凡的享受。

「塔牌」龍口粉絲已順利通過ISO9001國際質量管理體系認證和HACC國際食品安全體系認證。先後獲得省優、部優、國優和國家質量金獎，中國農業博覽會金獎，國優產品覆核金獎，並榮獲國際美食及旅遊協會授予「金桂」獎。「塔牌」龍口粉絲是龍口粉絲中最知名的產品，深受國內外消費者喜愛，在世界上被譽為「粉絲之王」。

森美進口公司本著讓消費者「選得小心，買得開心，食得放心」的宗旨，將美味可口、質量第一的「塔牌」龍口粉絲已在全世界50多個國家和地區註冊，購買時請認準「塔牌」 雙龍商標，由山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司監製生產，謹防假冒。

美東總代理：森美進口公司，Toll Free：1-800-888-8228，Fax：1-201-985-8055，E-mail：[email protected]。Website：www.summitimport.com 。

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