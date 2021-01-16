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現代Elantra榮獲2021北美風雲車大獎

紐約訊
現代Elantra榮獲2021北美年度風雲車大獎。
現代Elantra榮獲2021北美年度風雲車大獎。

2021現代Elantra今天榮獲由北美年度汽車休旅車，與卡車(NACTOY)汽車媒體評委會所頒發的2021年度北美風雲車大獎。這是現代Elantra第二次獲得年度風雲車的殊榮(第一次在2012年)。在這之前，史上只有Chevrolet Corvette以及Honda Civic兩種車款多次獲獎，今年則是現代汽車第三次獲得評委的青睞。今年的頒獎典禮是在線上直播。請至https://www.hyundainews.com/en-us/models/hyundai-elantra-2021-elantra查看2021 Elantra的相關資料。

現代汽車集團全球CEO兼北美現代汽車總裁、CEO José Muñoz表示：「我很榮幸代表整間公司、在位於阿拉巴馬州以及蔚山工廠打造Elantra的員工，以及我們的經銷商接受這個大獎。Elantra是我們融合動態設計、先進科技，以及優秀燃油效益的象徵。Elantra的車主將體驗到製造這款一流汽車所付出的所有辛勤工作和奉獻精神。」

評委會對超過40台新車進行了測試與評估，然後投票選出了2021年入圍決賽的前三款汽車、休旅車，以及卡車。Nissan Sentra以及Genesis G80為另外兩名入圍車款。

NACTOY大獎歷經28年，今年的獎項是由來自美國和加拿大眾多媒體的汽車記者組成的獨立評委會，通過三輪獨立投票選出。評委們根據各級距車款的領導力、創新、設計、安全性、操作性、駕駛人滿意度，以及美元價值對入圍車款進行評估。

年度風雲車大獎於1994年成立，是歷史最悠久、與任何出版書籍、網站，廣播電台，以及電視台毫無關聯的獨立新車大獎。由於評委會的獨立性，NACTOY是汽車業界中最受尊崇的獎項。

北美現代汽車從汽車設計和製造汽車的方式到他們對待顧客的方式，讓事情變得更好是他們所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是他們讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。

有興趣者請至網站www.HyundaiNews.com，查詢更多北美現代汽車相關新聞。

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