CoCo茶飲2021推出芋頭牛奶系列

CoCo都可茶飲於2021年開年之際推出開運飲品—芋頭牛奶系列。

揮別風風雨雨的2020年，來到「牛轉乾坤」的2021年，大紐約 區連鎖茶飲巨擘，CoCo都可茶飲特別推出熱門新品「芋頭牛奶 系列」，採用聞名全台灣的大甲芋頭，純天然，無添加，十分健康，是2021開年的小確幸。CoCo都可茶飲推出芋頭牛奶系列，共有三種口味：純芋頭牛奶、芋頭珍珠牛奶及芋頭QQ牛奶，現在提供冷熱選項，僅限中杯。

CoCo於2018年首次將芋頭牛奶系列打入中國市場，立即成為熱銷飲品。自從去年斥資設立冷凍倉庫後，該公司即於在紐約和新澤西州 推出這一系列。CoCo都可茶飲表示，不同於目前市面上大部分飲料店大多使用罐頭或是當地芋頭混搭製成，該公司各家連鎖店的新鮮芋頭乃採用台灣大甲新鮮芋頭切塊冷凍貨櫃，遠渡重洋，進口到紐約，成本是購買當地芋頭的三倍。

CoCo都可茶飲向來堅持使用新鮮及健康的食材製作飲品，提供社區消費大眾多元口味選擇，不惜成本地從台灣進口天然、無添加物的食材。這次進口的大甲芋頭是去年十月新鮮採摘後，真空冷凍運到美國。大甲除了鎮瀾宮媽祖舉世聞名外，當地果肉質細膩的芋頭也是聞名全台，不僅口感清甜，入口後香氣濃郁滿口，細細品味這從種植到成熟遠渡來美的大甲芋頭。

除了在食材上細心挑選，CoCo都可茶飲負責人Sam表示，該公司堅持一貫品質，以自己的廚房製作芋泥，採用新鮮芋頭熬煮至鬆軟，再用手工打成綿密的芋泥，芋泥製作需耗時近2個小時，壓出的芋泥有泥也有塊，喝的時候感受到滿滿芋泥的濃稠香郁。過程細膩，做出的芋泥口感綿密，芋頭的香味十足，那是罐頭芋泥遠不能及的。芋泥壓泥之後，要靜心等待芋泥冷卻，這個過程又費時半小時。之後再將香氣濃郁的芋泥融入無乳糖牛奶當中，芋泥香混合順滑的牛奶，口感豐富扎實。

CoCo都可茶飲現有16家分店，遍布紐約及新澤西州。一直以來，該公司堅持產品新鮮、高品質、及多元化經營的理念。公司除了對產品的選品嚴謹之外，對口感也有高規格的要求。新的一年開始，Sam邀大家一起來品嚐新推出的芋頭牛奶系列飲品，在新的一年「芋」見幸福！

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