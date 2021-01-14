KTSF與尼爾森達成統計服務協議包括本地電視收視統計NLTV和尼爾森SCARBOROUGH

尼爾森(Nielsen)與KTSF今天宣布達成協議，尼爾森將根據協議提供整套統計服務。這份協議包括本地電視收視統計、NLTV和尼爾森Scarborough。由本地傳播公司Lincoln Broadcasting Company持有並運營的KTSF致力以超過七種語言提供優質新聞節目、最新資訊和娛樂節目，服務整個舊金山灣區超過220萬亞裔 觀眾。

KTSF總經理Jack Schwartz表示：「我們對於能夠傳承光榮傳統，繼續以先驅地位服務北加州 亞裔社區深感自豪，KTSF將全心全意繼續為觀眾和廣告商提供最能引起他們共鳴的節目和廣告。尼爾森慎密的數據、深入的分析和亞裔家庭收視統計將幫助我們加速推動這項努力。」

KTSF是全美唯一每晚以粵語和國語現場播出晚間新聞的電視台，所以特別強調利用尼爾森Scarborough數據來理解媒體與亞裔觀眾消費者行為的價值，以及因為尼爾森在四分五裂的媒體生態中分析收視率的能力，因而在慎重考慮後決定選擇尼爾森。

尼爾森本地部門執行副總經理兼常務總監Catherine Herkovic指出：「KTSF在提供多元優質亞洲語言節目方面領先群雄，我們非常高興擴大彼此的合作關係。尼爾森致力統計全體觀眾並確保其完整的代表性。尼爾森是唯一能夠提供包含多元觀眾真實人數統計的公司，因此非常榮幸與服務這些收視者的客戶合作。」

尼爾森去年宣布完成了納入結合先進測量技術、大數據和以人為本之意見研究調查小組的本地電視統計服務的重大重整工作。這項先進的通用統計宣布為跨越208個國內市場的全面重整畫下里程碑。

尼爾森公司(Nielsen Holdings plc)(紐約 證券交易所代號：NLSN)，是全球性的統計和數據分析公司，提供全世界消費者和市場最完整可信賴的看法。尼爾森分為兩個事業單位：尼爾森環球媒體(Nielsen Global Media)提供媒體和廣告業客觀可信賴的測量，建立對業界的共同理解，成為市場得以運作的依據。尼爾森環球連接限(Nielsen Global Connect)為包裝產品製造商和零售商提供正確、可付諸行動的信息和深入分析，以及公司創新和成長所必須，既複雜又變化萬千的完整市場動態。整合尼爾森專屬信息及從其他數據資源收集到的信息，幫助全球客戶了解目前正在發生和未來將會發生的事情，以及如何利用該信息採取最佳行動。尼爾森是S&P 500強公司之一，在全球90多個國家運營，覆蓋全球90%以上人口。欲知詳情，請登入www.nielsen.com。