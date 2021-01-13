我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

康乃爾大學舉辦網上營養及健康講座

紐約訊
康乃爾大學網上「免費營養及健康講座」。
康乃爾大學網上「免費營養及健康講座」。

常春藤之一的康乃爾大學為春季班(1-3月上課)，提供了網上免費「營養及健康講座」的社區服務。學校發學習證明，有助於就業。有興趣的18歲以上的民眾，不分男女均可報名參加。為了安全，全部網上教學，人們不必出門。有手機的民眾，可以用Zoom視訊上課，或是用電話聽課。本期包括有四個上課時段選擇，包括周二午班（1-2PM），周二晚班(6-7PM)，周三早班(11-12pm)和周五早班(11-12pm) ，歡迎提出有關營養與健康的問題。

上課時間是每周一次，每節40分鐘。為因應疫情期間民眾的需要，將課程內容安排為：食物安全食用及貯存；如何當個聰明的消費者；認讀食物標籤；學習制作省時省錢又健康的餐點；哪些蔬菜水果非吃不可；疫情期間如何與孩子互動同樂。

康乃爾大學的社區教育課已經有50年的歷史。平時均由中小學校丶圖書館成人教育中心提出申請，經過核算人數丶評估學員英語程度，才能開班授課。只有因應疫情非常時期，接受民眾在家學習，而且全部中文講解。每節課都有講義及簡短的運動學習。

有興趣的朋友，可以寄信給電子郵箱：[email protected]，可以寫中文；或電話留言：（718）657-9520，分機356 ，可以講中文。留下姓名丶電話號碼丶電子郵箱號碼，以及你有幾人一起參加。你希望最適合你上課的時段。康乃爾會有人與留言者聯絡。

康乃爾大學網上「免費營養及健康講座」。
康乃爾大學網上「免費營養及健康講座」。

疫情 教育 常春藤

上一則

1張圖／紐約州確診破115萬 新增1萬5214例

下一則

線上論壇 曼哈頓3市議員參選人發表政見

延伸閱讀

過境美國限制多…當年李登輝穿睡衣接見美官員抗議

過境美國限制多…當年李登輝穿睡衣接見美官員抗議

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制
庫比蒂諾商會橋梁獎頒獎：陳曉芸：個人服務獎 關鍵點信用聯盟：傑出企業獎

庫比蒂諾商會橋梁獎頒獎：陳曉芸：個人服務獎 關鍵點信用聯盟：傑出企業獎
華策會 下東城建永久性總部 一舉多得

華策會 下東城建永久性總部 一舉多得
常春藤聯盟名校網羅 游泳金牌女將蔡皓宇選擇康乃爾

常春藤聯盟名校網羅 游泳金牌女將蔡皓宇選擇康乃爾
美南大專校聯會 助學金申請起跑

美南大專校聯會 助學金申請起跑

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破115萬 新增1萬5214例

2021-01-12 22:50
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
男子在布碌崙一個碼頭釣魚釣上一具死屍。（圖片取自國家公園網站）

釣魚竟釣上一具死屍！ 布魯克林男子：真的太重了！

2021-01-06 15:32
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛7級火災燒6小時…華人商家欲哭無淚

2021-01-10 02:30
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世