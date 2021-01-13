電腦螺旋刀放射治療各種癌症病人

電腦螺旋刀的準確、快捷、寧靜、適合各種癌病、腫瘤。

由華人經營最具規模的紐約放射電療中心分別坐落在皇后區市中心的法拉盛、布魯克林的本森赫斯特和曼哈頓下城區，為整個紐約大都會地區的病人提供卓越的治療服務和親切關愛。中心新進螺旋刀（Varian 公司最新出產的電療機），準確、快捷、寧靜、適合各種癌病、腫瘤 ，尤其是鼻咽癌，能應用五天SBRT 治療。

紐約螺旋刀、射波刀放射電療中心是第一個在紐約市 提供射波刀放射外科手術機器人系統的癌症 治療中心。電腦刀（射波刀），是一種立體定位射波手術平台，是全球最新型的全身立體定位放射外科治療設備。它可治療全身各部位的腫瘤，一般只需要1至5次治療，即可徹底殺滅腫瘤細胞。同時，電腦刀（射波刀）還首次實現了無傷口、無痛苦、無流血、無麻醉、恢復期短的全身放射手術形式，治療副作用小，通常患者術後就可以回家。

紐約螺旋刀、射波刀放射電療中心由楊華生醫學博士領軍。楊醫生是擁有超過30年經驗的癌症專家，其團隊成員包括前紐約州立醫院邵孟勝、斯隆癌症中心16年主治醫師李時沃醫師以及前斯隆癌症中心主治醫師吳佳怡博士。有關詳情，讀者可上該中心中文網站查詢：http://flushingros.com/chinese。

免費電話：1-888-880-6646。法拉盛新址：36-40 39th Ave basement, Flushing, NY 11354 ( Dunkin' Donuts地下層）；華埠地址：47 Essex St. (夾格蘭街)，近地鐵B.D.F.J.M；賓臣墟地址：1737 Bath Ave，離地鐵D車18大道站三街口)。