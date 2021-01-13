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仁德醫生集團提供疫苗注射獲市健康局授權 同步為華人社區免費服務

紐約訊

隨著紐約市自1月4日起陸續展開新冠肺炎疫苗注射，符合條件的紐約民眾可在市內各地獲得COVID-19疫苗，仁德醫生集團(RENDR Physicians)獲得紐約市健康局授權，在法拉盛、華埠及布碌崙華人聚居社區提供免費疫苗注射，將依規定優先次序，但必須預約登記，請即於星期一至五上午9時至下午5時致電646-601-6229專線洽詢預約。

根據市長日前所頒布的首批可獲疫苗注射的為醫療前線工作人員，現仁德醫生集團獲得市健康局授權在華人地區展開疫苗注射，與市府同步開放提供疫苗注射。該集團董事總經理惠華表示，隨著疫苗供應增加補充，仁德醫生集團將根據州政府所確定的優先次序向公眾提供疫苗注射，首批合乎資格是醫護人員，凡華人醫療工作人員如醫生、護士及診所工作員工，均可在以下三區地點接種疫苗，但接種疫苗前須填寫表格及提供醫療工作證件，並且必須電話預約。

符合資格的醫護人員包括在門診場所的高風險衛生保健工作者、與患者直接接觸的其他人員(如接待人員)，包括私人或醫院附屬醫療機構、專科醫療機構、公共衛生診所、牙科診所及診療中心的工作人員；藥劑師、復建物理治療師、語言治療師等衛生工作者、EMS緊急救護人員、COVID-19檢測站醫護人員、家庭護理人員、臨終關懷工作者、驗屍官、以及直接接觸傳染性物質和體液的殯葬工作者。

惠華強調，合格者必須通過仁德醫生集團疫苗注射服務熱線(646)601-6229，於星期一至五上午9點至下午5點先行預約，隨後攜帶個人身份證明和書面同意書，按預約指定時間到達所選地點接受免費疫苗注射。三區免費疫苗注射點分別於：

法拉盛：

‧4235 Main Street, #3K, Flushing, New York, 11355，星期一至六10am-4pm(僅限預約)

‧13636 39th Avenue, 5 FL, Flushing, New York, 11354，逢星期一、二、四、五10am-4pm(僅限預約)

‧38-08 Union Street, Ste 3L, Flushing, New York, 11354，星期一至四10am-3pm(僅限預約)

華埠：

‧139 Centre Street, #709, New York, New York, 10013，星期一至六 10am-4pm(僅限預約)

‧86 Bowery, 4th Floor, New York, New York, 10013，每周七天10am-4pm(僅限預約)

布碌崙：

‧8686 Bay Parkway, Suite M1, Brooklyn, New York, 11214, 逢星期一、二、三、日10am-4pm(僅限預約)

‧833 58th Street, Brooklyn, New York, 11220, 每周七天10am-6pm(僅限預約)

仁德醫生集團將與市健康局同步提供不同人士疫苗注射，民眾可分別查訪以下網站獲取最新資訊：

市健康局官網：https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-locations.page

仁德醫生集團：https://www.rendrcare.com/covid19-vaccine/

疫苗 紐約市 華人

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