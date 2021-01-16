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雲頂世界Catskills賭場發財巴士每天出發 賭場回贈$45老虎機券

紐約訊
上州雲頂世界重開並嚴格遵守CDC疾病控制中心及衛生局指引，實施《21點安全計畫》的防疫安全措施，讓客人得到無與倫比的精彩娛樂及豪華體驗。
上州雲頂世界重開並嚴格遵守CDC疾病控制中心及衛生局指引，實施《21點安全計畫》的防疫安全措施，讓客人得到無與倫比的精彩娛樂及豪華體驗。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，為方便紐約賓客前往博彩消閒耍樂，每日自華埠法拉盛、艾姆赫斯特、布碌崙提供發財巴士接載客人往返，凡21歲以上乘車賓客賭場回贈$45老虎機券。

占地10萬平方呎的雲頂世界Catskills大賭場，屬拉斯維加斯式的博彩城，距紐約市不到100哩，約兩小時車程。賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室及健身中心，全部五星級設備。賭廳現有2150部老虎機，超過150張即時下注賭檯外，設高額貴賓區；賭場入口右邊酒吧巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親歷處於其中。360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事；在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，顧客能把賭場外山色美景盡收眼底。

雲頂世界賭場的《21點安全計畫》根據CDC疾病控制中心、紐約州及當地衛生官員的建議實施，包括：

* 在賭場重新開放初期，賓客只能使用巴士大堂、P4停車場或天橋進入賭場。

* 當賓客抵達後，賭場保安團隊將使用無創溫度檢查體溫。任何客人或團隊成員溫度高於華氏100.4度均不得進入。

* 所有客人及團隊成員在紐約市雲頂世界範圍都必須佩戴口罩。

* 賭場內設有多個消毒洗手站點提供消毒洗手液及消毒紙巾，遍布整個紐約市雲頂世界範圍供給客人接觸任何範圍前使用。

* 將暖通空調過濾器升級為MERV 15過濾器及使用100％新鮮空氣再循環。

* 使用密度計及非接觸式身分證件掃描儀。

* 雲頂世界清潔團隊將定期來到客人及團隊成員高接觸性區域，以進行清潔及消毒。

* 客人與其他人保持至少6呎的社交距離。

* 指示牌、標記及指標、有機玻璃屏障（如適用）將設於整個紐約市雲頂世界範圍內。

雲頂世界Catskills賭場提供最受亞裔賓客喜好的21點、骰子、百家樂、大小、輪盤和牌九等博彩耍樂。特設貴賓私人豪華Lounge和高額賭廳沙龍提供尊貴VIP服務。其中牌九遊戲也占賭場大約三分之一的博彩遊戲。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾200名會說中文的華人員工，以及來自台灣的大廚主理「荷花」中式餐廳，還設置了中文路牌和指示牌。

雲頂世界Catskills大賭場每天提供發財巴士，自華埠、布碌崙、法拉盛及艾姆赫斯特地區接載客人往返賭場，21歲以上乘客賭場回贈$45老虎機券。發財巴士代理八大道巴士(718)888-3113(艾姆赫斯特百老匯大道82-51號及凱辛娜大道41-40號)、金禧巴士(917)518-1718/(718)509-9525(華埠基士提街47號及法拉盛39大道136-17號)、帝國巴士(718)663-9936/(917)916-8139(布碌崙8大道60-12號及法拉盛緬街41-82)，或瀏覽網頁RWCatskills.com/bustours查看上車地點/時間及優惠詳情。

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