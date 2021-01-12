關愛牙科十周年慶提供植牙等優惠

李申牙醫博士提供所有牙病痛治療及植牙等全方位牙科服務。

法拉盛 市中心緬街上的關愛牙科診所以新式先進的數碼牙科設備和高級醫學技術，全新裝潢舒適的治療環境提供全方位牙科服務。為感謝各界十年來的愛護和支持，該診所限時提供植牙優惠 $1,500/每顆(全包)，提供12個月無利息分期付款的計畫，減輕僑胞的經濟負擔，並接受大部份保險 ，無保險者優惠。客戶憑世報出版的假日攻略上折扣券，有20% off優惠(即日起至3/31/2021止)。

關愛牙科由學經歷相當豐富的石溪大學牙科臨床教授李申牙醫博士(Steven Lee, DDS)主持，提供包括植牙、牙橋、假牙、牙冠、隱形牙齒矯正、根管治療、牙齒漂白、拔牙、洗牙、補牙、牙周病、骨移植等所有牙科服務。李醫師學經歷豐富，植牙手術技術精湛熟練，而且非常了解華人 植牙的特別需求，能夠幫僑胞做出滿意、耐用的手術，免除缺牙所帶來的不便。李醫師精通國粵英語，歡迎洽詢所有牙科相關問題。

李醫師表示，植牙是目前口腔醫學界公認的新穎、先進亦相當實惠的缺牙修補方式。種植牙齒是將高級的純鈦金屬深植於牙骨內，因此所植的牙齒可以承受正常的咀嚼力量，而且自然美觀、舒適耐用，不會損傷鄰牙，是目前眾多牙科醫師推薦的首選牙科技術。李醫師進一步說明近年來的植牙創新技術「All-on-4治療法」，提供了一種只用四個種植體支援全弓12-14顆假牙的修復方法，並配合使用低輻射 CT掃描和計算機規畫技術，可以在頜骨中找到最適合種植的位置，使植入物能安全，準確，高效地植入牙槽骨內。這項技術可讓病人更舒適，並縮短手術時間，植牙後可以咀嚼所有的食物，並將持續一生。植牙令患者相貌再次顯得年輕，且有助於防止進一步的骨質流失，非常實惠。

李醫師同時提醒僑胞，許多牙病都是起於蛀牙，所以飯後一定要漱口和清除殘物，最好是能在吃飯後立即刷牙，才是牙齒保健的根本之道。如有任何牙科問題，請洽關愛牙科，電話預約：718-888-9366；地址：36-26 Main Street, 2C, Flushing(國寶銀行2樓，備有電梯)，免費停車。訪問網站www.NYSmileCreations.com，可獲取更多功治療前後效果的真實案例。