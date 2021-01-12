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領航學術補習推出春季衝刺課程

紐約訊
領航學術補習中心為每一位學生量身打造屬於自己的學習規畫。
領航學術補習中心為每一位學生量身打造屬於自己的學習規畫。

領航學術補習中心(GPS Academy)以學術規畫為主，補習為助，為每一位學生量身打造屬於自己的學習規畫。領航特別安排了春季SAT、SATII、AP、SHSAT(特殊高中)等多項春季衝刺課程。並因應眾多家長要求，在春季獨家推出USACO(全美計算機奧林匹克競賽班) 、USABO (全美生物奧林匹克競賽班) 、機器人班和3D打印等含金量高的課程。

領航認為，學生想要達到理想的成績，第一步就是要先打好基礎，有了扎實的基礎後就要訓練技巧，然後才是反覆的練習。為了達到這樣的成果，領航除了專注在小班制精緻教學以外，不惜砸重金聘請長春藤本科畢業具文學專業的老師來強化文學專科，打破一般大學對亞裔學生局限於數科強的刻板印象。

在學術規畫方面，領航提供學校課業安排、考試時間規畫、申請大學準備、一系列豐富校園文化和社會實踐活動等一切與升學有關的內容。很多學生在整套學習規畫後，輕鬆拿到哈佛(Harvard)、普林斯頓(Princeton)、耶魯(Yale)等大學的全額獎學金。

在求學過程、選擇未來道路時，如果有一位能夠帶領著學生踏上正確方向的導師，將會讓學生的學習事半功倍。領航懷著對學生人生發展和進步的使命感，用愛心去灌溉每一位學生；在關心學生的成績及升學前景之餘，也同時注意到學習能力提升、求知習慣訓練，乃至於對未來人生格局的規畫，培養學生健康自覺、樂觀進取的人生觀。領航首席學術顧問、華爾街金融分析師暨資深教育專家顏顧問不定期的舉辦學術演講，以便讓父母更了解美國的教育體系和制度，以便能在孩子們需要的時候推他們一把，指引他們朝著正確的方向邁進。

領航擁有專業的師資團隊與寬敞安全的教學環境，讓孩子們在完善的環境下學習成長。地址：36-25 Main Street 2FL Flushing NY 11354；聯絡電話：718-705-8085。為服務更多的家長和學生，領航於長島地區新增一校區，長島新校區地址：1 Bond Street, Great Neck ；聯絡電話：516-304-5779。

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