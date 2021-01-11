過敏免疫專科羅湧醫師防疫嚴謹

羅湧醫師診所櫃檯處增設透明隔離版，醫護人員全套防護配備。

診所位於法拉盛 友聯街新建大樓Flushing Commons 7樓C室的過敏 免疫專科羅湧醫師在恢復看診以來，一直堅守著全面防疫的嚴謹態度。目前，新冠疫情出現反复，為了避免醫病之間接觸感染，該診所全面徹底消毒，並增添防疫設備及採取必要措施，讓患者能安心就診，醫護人員也有安全保障。

防疫期間，該診所僅接受預約看診，或透過遠程醫療系統完成簡單的詢問等。如與醫護人員預約看診時，也會詢問有無發燒、出外旅遊史，初步確認病因概況，該診所也盡量建議只要患者本人來，不帶家眷，以免增加染疫風險。該診所提供乾洗手液消毒，也在櫃台處架設透明隔離版，避免患者與工作人員溝通時的近距離接觸。診所的醫護人員一律是戴上兩層口罩、護目鏡、防護罩，穿上防護衣等配備。每位患者看診後至下一位患者進入前，診間及看診器械都需經過嚴格消毒，確實做到醫病之間的安全保護。

羅湧醫生主治花粉過敏、過敏性鼻炎、鼻竇炎、眼結膜炎、食物過敏、藥物過敏、皮膚過敏、濕疹、蕁麻疹、咳喘、免疫力低下等過敏及免疫系統疾病，致力於為法拉盛及紐約周邊華人社區提供高品質的醫療服務。

羅醫師診所提供的過敏原皮膚測試只需15分鐘，可以正確的檢查出人體對空氣、花粉、動物、食物、香料等產生的過敏反應，進而對症下藥。診所還提供肺功能呼吸測試、天然過敏原提取物脫敏治療（脫敏針，無需激素）等多種檢查及治療。該診所員工精通英語，普通話和粵語，接受各種保險，自費優惠。

羅湧醫師擁有中美兩國一流院校的雙博士醫學背景，並接受過成人及兒童過敏與臨床免疫學專科的嚴苛培訓。羅湧醫生是北京大學醫學部醫學博士，後又來美獲得紐約愛因斯坦醫學院免疫學博士學位，之後繼續博士後研究深造，並獲得美國過敏免疫專科特考文憑，之後在長島 猶太醫學中心接受內科住院醫師及過敏專科訓練，現為長島北岸大學醫院及長島猶太醫院、Cohen兒童醫療中心過敏專科臨床主治醫師，Hofstra Northwell醫學院副教授。

診所地址：法拉盛友聯街(Union Street) 38-08，7樓C室 (109分局斜對面）；電話：718-886-2828 、718-475-9606。診所每周一、二、四、六早上9點至下午5點、周三早上11點至下午7點看診，周五、周日休診。