紐約爐頭公司步入新領域大量徵才！

2021年，紐約爐頭公司步入新領域，大量徵才。

已於華人市場經營了38年悠久歷史的紐約 爐頭公司業務日趨時代化，該公司特設產品網站及微信號供客戶參考，客戶上網即可瀏覽和訂購該公司產品。由於業務擴展，現大量招聘人才，誠聘動畫網絡平面設計員、店面營業員、燒焊工及各類員工。如欲加盟該公司，可直接電話人事部潘先生，電話號碼646-696-5600。

該公司負責人潘先生說，紐約爐頭公司以「提供全面優良服務」為目標，以更最優質態度服務餐飲業及其他相關行業，該公司自設廠房，在配合顧客的要求得心應手。近年來，布斐自助餐已不像幾年前那麼流行，中外消費者反而越來越垂青精緻可口、菜式多變的粵菜，或者是新潮的火煱店燒烤吧、珍珠奶茶店、麵店等。因此，在幾個華人聚居點之外的地點，開設粵菜館及小食館也已漸成潮流。他說，紐約爐頭要在今後的新形勢下再出發，只有服務至上，以顧客需要為依歸，才是唯一可行的途徑。

紐約爐頭公司在行內享有盛譽。該公司為客戶提供設計、自產自銷、安裝、保養，客戶數量在全美東多不勝數，不少更是飲食業成功的典範，如大型餐飲業連銷集團TAO GROUP、PANDA EXPRESS、雲頂大賭場等等。該公司擁有製造爐頭NSF、UL、CSA、ETL牌照，公司PANTIN和PANDA品牌的產品在北美市場擁有過萬用户，在中、韓、日、意式餐廳中頗負盛名。全不銹鋼粵式豪華爐頭，外型優美，耐用結實，火力比以往爐頭增加近一倍，並提供設計、安裝、保養全套服務。

最時尚設計的門市部陳列室專業設計團隊為客户服務，並設粵菜部、燒臘部、點心部、西餅部、自助餐部、燒烤部，粉麵部等，所有餐具及設備齊全。同時，該公司自設大型工廠，自產自銷，起貨快，手工好，產品暢銷全美洲，顧客訂貨，遠近送到。公司隆重推介2020全新型號蒸櫃，質量遠超現有所有海鮮蒸櫃型號，現有兩種尺寸可供選擇，歡迎客戶親臨或致電詢問訂購。

潘先生說，紐約爐頭提供全美中國餐館、大型酒樓、粥粉麵飯店、大型超市、西餅面包店、大型自助式餐館、外賣餐館、日本餐館、中西式餐廳設備的設計、製造及安裝一條龍服務，保證合格通過。東西岸所需不同的爐頭、蒸汽檯、煙罩、點心車、餐車、餐具、自助餐檯、西式廚具、檯、椅、瓷器、刀叉、所有餐具廚具應有盡有。所謂「工欲善其事，必先利其器」，一個成功的飲食企業，設備的配合非常重要，爐頭火力與出餐時間配合亦很重要。

該公司會以其專業知識和豐富的經驗，在與客戶詳細溝通後，為客戶提供一整套完備的計劃。特別是希望購置與目前飲食新潮流相配合的設備的公司，更應該與重質量、重服務的紐約爐頭洽商。紐約爐頭特別開設一個售後服務小組，力求做到客人有問即答、解急救難、盡善盡美。許多著名廚師均樂於推荐，使其產品暢銷全美國。

約爐頭公司華埠 門市部：華埠亞倫街62號；電話：(212)966-6272。法拉盛門市部：134-38 33RD AVE；法拉盛電話：(718)886-9776。布碌崙 門市部：48-21 1ST AVE；布碌崙電話：(718)567-8884。