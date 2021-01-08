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瑞宇會計事務所報稅問題諮詢服務

紐約訊

鑒於疫情期間所造成的經濟重創，許多僑胞領取著失業金。 現在報稅季節來臨，他們產生許多疑問，如要如何報稅、是否會影響退稅等。由資深會計師所主理的「瑞宇會計事務所」對此問題將給予專精解答，也歡迎僑胞致電查詢或預約前往。

瑞宇會計事務所表示，失業金是需要納稅的，納稅人應在2020年聯邦所得稅的報稅表上申報。通常情況下，到2021年1月底，申請人需要登入自己的失業金在線帳戶，領取2020年度的失業金總結表1099-G 表 （紐約為例）， 表格裡面總結了2020年度納稅人總共領取了多少的失業金。他提醒，在2021年申報2020年度個人或者家庭稅的時候，請務必把這個表格提交給會計師。

那麼，納稅人如何獲取紐約州失業金總結1099-G 表格呢？拿紐約州為來說，通常紐約州不會自動的寄1099-G表格。申請者可通過在線獲取或者打電話給州政府，要求其寄出。其他州也類似。具體做法是：1、在線：可到labor.ny.gov登錄您的帳戶。輸入您的 NY.gov 用戶名和密碼。在 My Online Services（我的在線服務）頁面上，單擊 Unemployment Services（失業服務）按鈕。單擊 Get Your NYS 1099-G（獲得您的 NYS 1099-G 表）。即可下載表格。2、 電話：致電州政府申請中心，電話號碼 1-888-209-8124，選擇獲取1099-G 表格郵寄給你。要注意，2020年的失業金1099-G 表格，通常會在2021年1月底才可登入或致電紐約州政府索取。

失業金對低收入補助退稅會有影響。通常情況下，工作所得收入的高低和總收入高低（工作所得+失業金收入+其他等收入=總收入），會影響您收入補助退稅的金額。這裡的工作所得通常指的是你的W2收入或1099自雇等工作的收入。失業金不屬於工作所得收入，因此你在2020年如果就只有失業金收入，而沒有勞動所得收入，那麼你2020年就不會有低收入補助，因此退稅就會減少。如果2020年因為失業而領取失業金，而導致工作所得收入減少的話，那麼你低收入補助的退稅也會隨著工作所得的減少而變化。

欲了解更多有關稅務方面信息，歡迎致電：917-294-8833；電子郵箱：[email protected]。瑞宇會計事務所微信：Xliu1214。瑞宇會計事務所皆會迅速回應您的需要與問題。瑞宇會計事務所地址：39-15 Main ST, Suit 207, Flushing, NY 11354。

失業金 紐約州 低收入

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