瑞宇會計事務所報稅問題諮詢服務

鑒於疫情期間所造成的經濟重創,許多僑胞領取著失業金 。 現在報稅季節來臨,他們產生許多疑問,如要如何報稅、是否會影響退稅等。由資深會計師所主理的「瑞宇會計事務所」對此問題將給予專精解答,也歡迎僑胞致電查詢或預約前往。

瑞宇會計事務所表示,失業金是需要納稅的,納稅人應在2020年聯邦所得稅的報稅表上申報。通常情況下,到2021年1月底,申請人需要登入自己的失業金在線帳戶,領取2020年度的失業金總結表1099-G 表 (紐約為例), 表格裡面總結了2020年度納稅人總共領取了多少的失業金。他提醒,在2021年申報2020年度個人或者家庭稅的時候,請務必把這個表格提交給會計師。

那麼,納稅人如何獲取紐約州 失業金總結1099-G 表格呢?拿紐約州為來說,通常紐約州不會自動的寄1099-G表格。申請者可通過在線獲取或者打電話給州政府,要求其寄出。其他州也類似。具體做法是:1、在線:可到labor.ny.gov登錄您的帳戶。輸入您的 NY.gov 用戶名和密碼。在 My Online Services(我的在線服務)頁面上,單擊 Unemployment Services(失業服務)按鈕。單擊 Get Your NYS 1099-G(獲得您的 NYS 1099-G 表)。即可下載表格。2、 電話:致電州政府申請中心,電話號碼 1-888-209-8124,選擇獲取1099-G 表格郵寄給你。要注意,2020年的失業金1099-G 表格,通常會在2021年1月底才可登入或致電紐約州政府索取。

失業金對低收入 補助退稅會有影響。通常情況下,工作所得收入的高低和總收入高低(工作所得+失業金收入+其他等收入=總收入),會影響您收入補助退稅的金額。這裡的工作所得通常指的是你的W2收入或1099自雇等工作的收入。失業金不屬於工作所得收入,因此你在2020年如果就只有失業金收入,而沒有勞動所得收入,那麼你2020年就不會有低收入補助,因此退稅就會減少。如果2020年因為失業而領取失業金,而導致工作所得收入減少的話,那麼你低收入補助的退稅也會隨著工作所得的減少而變化。

