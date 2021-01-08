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明星牙科高標準防疫以保病人安全

紐約訊
葉明琦牙醫博士專長無痛植牙和隱形矯牙服務及手術拔智慧齒治療。
葉明琦牙醫博士專長無痛植牙和隱形矯牙服務及手術拔智慧齒治療。

「明星牙科中心」採用高規格無菌消毒，嚴格按照美國疾病防治中心的清潔操作流程完成消毒工作，高標準防疫，保障病人及工作人員安全，讓您看診更安心有保障。

「明星牙科中心」牙醫團隊匯集頂尖技術牙科專家、經驗豐富專科醫師、 世界頂級牙科技術和設備，符合國際品質認證標準，為社會提供優質的服務。明星牙科持續為病人和客戶提供優越和有效率的服務。服務全面，由急症治理以至口腔修復服務，都能一站式滿足客戶對於牙科服務的需要。明星牙科中心旨在為患者提供專業、安全可靠和價錢合宜的牙科服務。

由畢業於波士頓大學、紐約聖保醫院醫師葉明琦牙醫博士（Mitchell Yeh, DMD） 與同是國際口腔植牙專科醫學院院士的簡世鴻博士（Alan Chien, DDS）及哥倫比亞大學假牙專科牙醫葉明瑋博士（Vivian Yeh, DDS MS） 共同主理的「明星牙科中心」，位於布碌崙法拉盛。中心擁有多位美國名牌大醫院且豐富經驗的專科牙醫，通曉多種語言的醫生們和護士們細心親切的協助，為華人提供最完善最有水準的牙齒治療、技術及保養，精治各種牙患，解決所有齒科問題。

從事牙齒美容技術的葉明琦醫生不但有紮實的口腔醫學理論，精通人工植牙、杜牙根、隱形牙齒矯正、牙齒美容修復技術，還知道牙齒治療、牙科材料等各個領域的最新進展。葉明琦醫生經驗豐富，治療超過數千個案例，成功率接近100%。

「明星牙科中心」為了患者安全，採用最先進微創植牙的科技—3D電腦斷層微創植牙（CBCT），牙醫師運用牙科專用3D電腦斷層掃描，不需切開牙齦，可以對牙床骨深度、厚度及角度，甚至神經、血管、鼻竇所在位置一覽無遺。同時進行微創植牙，在電腦中建構出植牙區的立體結構概念，進行事前診斷評估，在不翻開牙肉的情況下精確進行手術。

「明星牙科中心」採用的是美國頂級FDA標準的植牙系統，卓越的初期穩定性，親骨性強，癒合最快，讓您展現最佳的儀表和笑容。「明星牙科中心」設有矯牙、隱形矯牙服務、漂白牙齒，更精於手術拔智慧齒、專長無痛治療、特效一小時牙齒急速漂白、急診止痛、發炎敏感、牙套、各類活動假牙、補牙洗牙、牙周手術、美容牙科、根管治療、抽牙神經、兒童牙病、各類牙患等。

明星牙科診所布碌崙地址：8大道58街837號6樓及地下室（8夾9大道）；6樓牙科中心，預約看診電話：（718）686-9888；地下室牙科中心預約看診電話：（718）686-9898。法拉盛地址：39-16 Prince Street, Unit M52, Flushing, NY 11354（法拉盛王子街One Fulton Square）；預約看診電話：（929）266-9888。網址：http://www.brilliantdentalpc.com。

美國 法拉盛 布碌崙

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