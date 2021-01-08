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聯合健保線上講Medicare、HMO和PPO計畫

紐約訊
請掃描二維碼參與紅藍卡線上講座的報名與收聽。
請掃描二維碼參與紅藍卡線上講座的報名與收聽。

聯合健康保險(United Healthcare)20多年來致力服務社區，為民眾提供更好的體驗、更有價值的服務及更健康的生活，每月均有醫療保險專題講座。因受疫情所限，聯合健保將以線上講座為Medicare紅藍卡受益人提供重要資訊。

線上講座內容包括「清楚了解Medicare紅藍卡、HMO和PPO計畫」，由聯合資深保險顧問講解「紅藍卡參加資格」、「A、B、C、D四大部分」、「HMO及PPO計畫的分別」等等。無論閣下是剛邁入65歲、或是紅藍白卡持有者，或錯過了初始參加期才申請紅藍卡B部份人士，歡迎參加線上講座，了解全面資訊，以選擇最適合您的計劃。

線上講座日期及時間如下：(國語講座)1月11日、1月25日、2月8日及2月22日，星期一上午11時；(粵語講座)1月18日、2月1日及2月15日，星期一上午11時。講座內容豐富，歡迎社區民眾踴躍參與。請致電華語專線：1-800-801-1900 (星期一至五上午9時至下午5時30分)登記參加，或於線上講座開始時掃描二維碼至會議鏈接。

聯合健康保險專業親切的華語團隊在社區為當地居民提供一站式服務，從諮詢、選擇適合您的健保計劃，至一對一會員服務。無論您是剛邁入65歲、是紅藍白卡持有者、或是低收入人士或家庭，我們都歡迎您光臨聯合的服務中心，了解全面資訊，以選擇最適合您的健康保險計劃。

醫療保險 紅藍卡 健保

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