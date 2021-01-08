脊椎專科梁庭謙解答常見背痛問題脊椎健康關係正常生活 治療無需吃藥開刀

背痛如果只靠止痛藥或是休息來暫時緩解而不做治療，會有引發椎間盤突出的風險。

在法拉盛開業的脊椎專科醫師梁庭謙指出，脊椎治療師的專業訓練是利用脊椎矯正、肌肉 治療、鐳射治療、超音波、牽引復位以及姿勢、運動、人體工學訓練（如何走路、坐下和站立以減少背部拉傷）等方法，專治背痛、頸痛、椎間盤突出、坐骨神經痛和反射痛等病症。

梁醫師獲得紐約州 脊椎專科認證文憑。他說，脊椎健康至關重要，與人們的正常生活息息相關。他強調，脊椎治療能有效解決和治療骨骼肌肉方面病症。脊椎關節可能因為車禍 、持續性壓力、長時間不良姿勢而受傷，患者也會因為脊椎附近關節或肌肉受傷而失去行動力。此時脊椎治療師會以「矯正」方式來重新恢復人體行動力。

梁醫師講，脊椎科病症中以背痛最為常見。首先，人們為何會有持續性背痛呢？梁醫師分析，這是因為關節狀況不穩定。當關節或韌帶扭傷，癒合過程中會生成疤痕組織，缺乏彈性又易斷裂，而傷勢則會令深層肌肉永久脆弱，且不會隨著痛感消失而完全恢復。正由於肌肉變脆弱，體內神經就無法送出適當的信號到大腦，以保護關節與韌帶。

其次，如何防止背痛復發呢？梁醫師解釋，其實有許多療法都可以達到防止背痛復發的目的。根據研究報告，脊椎矯正師結合脊椎矯正及運動，是對急慢性背痛最有效的療法。如果患者只是依賴止痛藥和休息而不對症下藥，即使疼痛暫時消失，也會因為潛在因素而復發。

再說，如果疼痛幾天內消失，是否就表示一切都沒有問題了呢？不見得，背痛自然過程是每一次背痛之後還會有下一次。這種狀況通常愈演愈烈，愈來愈頻繁，兼且每次會持續愈來愈久，甚至不會消失。背痛最大的風險在於同樣的疼痛症狀和經常會在同一個部位，引發受傷而導致椎間盤突出。

脊椎矯正醫師經常與初級保健醫生、疼痛專家和外科醫生合作，一起為解除患者疼痛而努力。如有背、頭和頸等部位疼痛或其他關節痛，敬請預約梁庭謙醫師，電話：718-359-0330，地址：41-61 Kissena Blvd., Suite C-22, Flushing, NY 11355，網址：www.nytowerchiro.com，接受大部分保險。