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中國嘉徳2021春拍環球雲徵集開啟

紐約訊
中國嘉德2020秋拍——二十世紀及當代藝術部收穫3.1億元人民幣，展現穩健實力。（顏文樑，南湖旭日，纖維板，油畫，42x71.5cm，成交價：RMB 27,830,000，刷新藝術家個人成交紀錄。）
中國嘉德2020秋拍——二十世紀及當代藝術部收穫3.1億元人民幣，展現穩健實力。（顏文樑，南湖旭日，纖維板，油畫，42x71.5cm，成交價：RMB 27,830,000，刷新藝術家個人成交紀錄。）

中國嘉德2021春季拍賣會全球徵集中，徵集門類包含：中國書畫、20世紀及當代藝術、瓷器、玉器、佛像、紫砂、家具工藝品、國石篆刻、古董珍玩、古籍善本、金石碑帖、名人信札、郵品錢幣、名人手跡、金銀器物等。有意參加的藏家請將藏品照片及詳細信息發至公司郵箱，經初步篩選後，您將有機會攜帶您的藏品與專家團隊雲間會面。

在剛剛過去的中國嘉德2020秋季拍賣會中，二十世紀及當代藝術部各專場捷報頻傳。四個專場共斬獲3.1億元，9件作品過千萬，3件作品創造藝術家新的個人紀錄。顯示了華人藝術市場理性化、成熟化的趨勢。同時可以觀察到，中國嘉德拍賣現場新藏家參與踴躍，出價果斷，呈現出多元、年輕化的新勢態。

二十世紀藝術夜場買氣高昂。其中吳大羽、顏文樑、劉海粟、吳作人四位流派領袖的重器悉數高價成交，3件成交價破千萬元，顏文樑「南湖旭日」以2783萬元的成交價創造其個人作品成交價紀錄；在「吳冠中藝術專題」中，3件拍品成交價突破千萬元。

在當代藝術夜場(一)專場中，周春芽與毛焰代表作分別以4370萬、2070萬元的高價成交，體現了市場對重要稀缺資源的重視。當代藝術夜場(二)專場，中國嘉德團隊精心擇選的18件作品均不負期望，拿下了又一個100%的成交率。康海濤「爬藤蔓的房子」以105.8萬元打破其作品成交價紀錄，體現出藏家對極具潛力的新生力量的支持。在時下格局中，這份支援與信心對中國當代藝術未來的發展意味深遠。

值此秋拍，中國嘉德依然秉持一貫穩健之風格。喜人佳績也充分地展現出大陸資深拍賣品牌雄厚穩定的實力與定力。

詳情請洽：紐約辦事處，何冶純、端木驪珠。地址：505 Park Ave., 4th FL., New York, NY 10022。電話：212-308-8889或888-799-8830。郵箱：[email protected]

中國 拍賣 紐約

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