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朱益民律師講解如何有效解決欠債

紐約訊

由於2020年的疫情影響，經濟受到非常大的衝擊，許多僑胞面臨著信用卡的債務、生意債務、醫療帳單、政府罰單，受到追債公司追討，卻沒有經濟能力償還。然而，華人資深律師朱益民（Yiming Zhu, Esq.）有多種正確的法律途徑可以解決這種困擾。

據朱益民律師介紹，對於許多糾紛和追討千萬不要緊張，要仔細閱讀條款找出疑點。例如，某些卡債對方拿不出證據可以核實債務的存在，或者訴訟時效已過，那麼可以通過一些操作來逼退債主的追債，擊敗法庭追債。也有些債務因為追債程式複雜及不確定性，也可以迫使對方接受小數額付款。

朱律師表示，破產是另一種免債方法。美國的破產法保護欠債人的利益，兼顧債權人的權益。它讓欠債人在破產後免除債務，繼續保留基本的財產，包括一定價值的房地產， 重新出發。但是，欠債人成功運用破產法， 會有一些障礙需要解除。 比如，若遇到下列這些問題，並非所有的專業人士都有能力通過靈活運用相關複雜法律來解決的：如何保留破產申請人擁有價值一萬元以上的汽車；如何在近期有財產轉移的情況下，依然能避免在案件中遇到麻煩；如何面對巨額的退稅，以及每月收入和開支大致相當的情況下，依然能夠免除債務；如何避免特定債主提出爭議，免去可疑的債務；如何在擁有房產的情況下，順利通過破產；如何在擁有其他財產，如股票、債卷等情況下，通過合理、合法的操作，完成程式，免除數萬元的債務；如何免除做生意帶來的債務，等等。

朱益民律師表示，破產申請遞交之前的財務狀況綜合分析、審查、核對、比較、規劃、調整、挪移，律師與客戶關於細節直接隱秘溝通，極其重要。若是做得好，往往一次聽證就可順利通過。他有不少客戶， 8年多前申請破產批准， 後來又逐漸陷入欠債困境，再次申請破產。第七章破產批准後，隔8年， 可再申請。申請破產後， 追債訴訟、追債電話都必須終止。

朱益民律師處理各種破產案、債務談判、房東房客、訴訟出庭。朱益民律師是美國法學博士，全美律師協會會員，持有紐約州、新澤西州、聯邦法院執照。他曾數百次為世界日報及其他媒體等解答讀者疑問。

朱律師辦公室地址：136-56 39 Ave., Suite 303E Flushing, NY；電話：718-888-0963；微信： yzatty。

破產 美國 新澤西州

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