紐約聚寶拍賣梅麗娜(Lina Mei)每周三、六晚8點YouTube直播珠寶等收藏品資訊 新年送海魁牌紅燒鮑魚

請密切關注如意珠寶梅麗娜(Lina Mei)在YouTube上每周三、六晚上的直播節目。

紐約聚寶拍賣 梅麗娜(Lina Mei)每周三、六晚8點在網上YouTube(簡稱YT)開設珠寶直播間，每一期均送禮物，之前12/26/2020晚上直播送出一罐鮑魚。現為迎接新年，該頻道繼續送上福利，推出海魁牌紅燒鮑魚2或3隻裝，一罐19元，一盒6罐98元，每買一盒送一包日本精品白花菇或一個火鍋煲；買兩盒以上加送價值50元鮑魚貝吊墜，送完即止，亦歡迎至紐約聚寶拍賣的法拉盛門市部選購，外州可寄貨。

梅麗娜YouTube頻道上另有美食直播間，介紹紐約的吃喝玩樂，同時開闢健康養生直播間、旅遊空間、藝術空間、紐約辣媽競芳華、法拉盛網好聲音以及單身男女活動等，敬請訂閱並關注梅麗娜的YouTube頻道，以了解法拉盛的點點滴滴。梅麗娜特別感謝YT網友支持，令她的頻道訂閱人數達到7000，總觀看量達到449萬，觀眾無分國界畛域，來自五湖四海全世界。

梅麗娜在YT上分享從事珠寶與收藏19年的寶貴經驗。她主持的聚寶拍賣業務範圍包括珠寶、翡翠、白玉、寶石、字畫、藝術品、奢侈品、紙幣、錢幣、郵品、骨董、陶瓷和雜項等。拍品賣出通常依循三種途徑：1）每周舉行微信 拍賣，歡迎加入微信競拍群。2）私人洽購，天天舉辦。3）網路結合現場拍賣，一年舉辦2-3期。梅麗娜認為，承載信息量越大的作品越具收藏價值，升值前景越廣闊。所謂承載信息量，指的是藝術作品所表現的社會背景、思想主題以及作品的綜合藝術水準，此外還包括作者的知名度等各方面綜合因素。

最近，聚寶拍賣新增設到收藏家府上舉行現場和微信同步拍賣，意即邀請數位買家到收藏家家裡，結合微信群同步拍賣，一切都在輕鬆愉快的環境中進行，買方、賣方和中間商都滿意，低端、中端、高端拍品均歡迎。有興趣者請加入微信拍賣，帳號：linameijewelry。

同時負責「聚寶拍賣」和「如意珠寶」的梅麗娜強調，她經營的這兩家公司持有紐約州 合法收購二手珠寶執照，歡迎各界詢問買賣黃金與珠寶等事宜，公司門市部地址：135-31 Roosevelt Ave, 2FL, Flushing, NY 11354(距七號緬街地鐵站僅三分鐘腳程)，電話：917-881-1647/917-699-6668。