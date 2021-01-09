我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

紐約聚寶拍賣梅麗娜(Lina Mei)每周三、六晚8點YouTube直播珠寶等收藏品資訊 新年送海魁牌紅燒鮑魚

紐約訊
請密切關注如意珠寶梅麗娜(Lina Mei)在YouTube上每周三、六晚上的直播節目。
請密切關注如意珠寶梅麗娜(Lina Mei)在YouTube上每周三、六晚上的直播節目。

紐約聚寶拍賣梅麗娜(Lina Mei)每周三、六晚8點在網上YouTube(簡稱YT)開設珠寶直播間，每一期均送禮物，之前12/26/2020晚上直播送出一罐鮑魚。現為迎接新年，該頻道繼續送上福利，推出海魁牌紅燒鮑魚2或3隻裝，一罐19元，一盒6罐98元，每買一盒送一包日本精品白花菇或一個火鍋煲；買兩盒以上加送價值50元鮑魚貝吊墜，送完即止，亦歡迎至紐約聚寶拍賣的法拉盛門市部選購，外州可寄貨。

梅麗娜YouTube頻道上另有美食直播間，介紹紐約的吃喝玩樂，同時開闢健康養生直播間、旅遊空間、藝術空間、紐約辣媽競芳華、法拉盛網好聲音以及單身男女活動等，敬請訂閱並關注梅麗娜的YouTube頻道，以了解法拉盛的點點滴滴。梅麗娜特別感謝YT網友支持，令她的頻道訂閱人數達到7000，總觀看量達到449萬，觀眾無分國界畛域，來自五湖四海全世界。

梅麗娜在YT上分享從事珠寶與收藏19年的寶貴經驗。她主持的聚寶拍賣業務範圍包括珠寶、翡翠、白玉、寶石、字畫、藝術品、奢侈品、紙幣、錢幣、郵品、骨董、陶瓷和雜項等。拍品賣出通常依循三種途徑：1）每周舉行微信拍賣，歡迎加入微信競拍群。2）私人洽購，天天舉辦。3）網路結合現場拍賣，一年舉辦2-3期。梅麗娜認為，承載信息量越大的作品越具收藏價值，升值前景越廣闊。所謂承載信息量，指的是藝術作品所表現的社會背景、思想主題以及作品的綜合藝術水準，此外還包括作者的知名度等各方面綜合因素。

最近，聚寶拍賣新增設到收藏家府上舉行現場和微信同步拍賣，意即邀請數位買家到收藏家家裡，結合微信群同步拍賣，一切都在輕鬆愉快的環境中進行，買方、賣方和中間商都滿意，低端、中端、高端拍品均歡迎。有興趣者請加入微信拍賣，帳號：linameijewelry。

同時負責「聚寶拍賣」和「如意珠寶」的梅麗娜強調，她經營的這兩家公司持有紐約州合法收購二手珠寶執照，歡迎各界詢問買賣黃金與珠寶等事宜，公司門市部地址：135-31 Roosevelt Ave, 2FL, Flushing, NY 11354(距七號緬街地鐵站僅三分鐘腳程)，電話：917-881-1647/917-699-6668。

紐約聚寶拍賣和如意珠寶的二維碼。
紐約聚寶拍賣和如意珠寶的二維碼。

拍賣 紐約州 微信

上一則

法拉盛深夜大火 三層商業樓宇遭災

下一則

紐約客談／川普的「功勞」

延伸閱讀

紐約餐館周25日回歸 但僅供20.21元外賣套餐

紐約餐館周25日回歸 但僅供20.21元外賣套餐
陶晶瑩護女成共犯？開直播痛訴遭黑

陶晶瑩護女成共犯？開直播痛訴遭黑
推特關閉川普帳戶12小時 臉書、YouTube刪川普選舉陰謀論

推特關閉川普帳戶12小時 臉書、YouTube刪川普選舉陰謀論
監獄爆發疫情 紐約華警昂旺再求保釋

監獄爆發疫情 紐約華警昂旺再求保釋
員工染新冠 紐約杭特山滑雪場關閉 周五重開

員工染新冠 紐約杭特山滑雪場關閉 周五重開
選票中文翻譯錯誤恐投無效票 紐約市議員參選人黃敏儀籲選舉局改善

選票中文翻譯錯誤恐投無效票 紐約市議員參選人黃敏儀籲選舉局改善

熱門新聞

第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30

1張圖／紐約州確診新增1萬8832例 死亡增161人

2021-01-08 20:28
第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，紐約州確認第一例英國發現的變種新冠病毒，感染患者是一名60多歲的男性，沒有旅遊史。圖紐約市消防局的員工接種新冠疫苗。(路透資料照片)

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

2021-01-04 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」