紅黃藍美術學校春季班招生網路視頻教學同時在招生中

20多年歷史的藝術名校紅黃藍美術學校，以重視繪畫基本功訓練享譽美東華人社區。該校自創辦以來就有一整套完整的基本功訓練和想像力創意相結合的繪畫教學系統 。專業和極具實力的教師隊伍是紅黃藍美術學校教學品質的保證，所有的老師按不同的教學要求特聘來校任教。學校教學環境優雅、整潔，極具藝術氛圍。目前，法拉盛 校區開始秋季招生 及網路視頻教學招生。歡迎免費試課和報名。

紅黃藍美術學校春季教學課程內容現推出，共分五個部分：

一，兒童畫。這是針對4至7歲的小朋友，主要學習兒童畫、兒童水彩、卡通畫及兒童創意畫。 這一部分主要是學會掌握正確的繪畫姿勢和正確的繪畫步驟， 掌握基本的構圖和比例及最簡單的造型能力，使用各種美術材料和美術用具，畫面中個體的表現和多種物體的表現，以及與美術老師及同學間的藝術交流。

二，素描畫。這主要是針對8至12歲的學生。素描是一切造型藝術的基礎，是繪畫學習的必修課程。素描學習從臨摹開始掌握繪畫步驟，如起筆落筆、構圖要求及明暗關係等。素描臨摹後再開始學習素描寫生，包括靜物寫生、風景寫生、人物寫生三大部分。通過寫生，掌握素描的觀察能力、造型能力、表現技巧。素描寫生課程完成後，再開始創作課程，學習素描創作可提高想像力和繪畫藝術的表現能力，為將來走專業的繪畫道路打好扎實的基礎。

三，色彩畫。這部分針對8歲至成人的學生，包括油畫、水彩畫、亞克力畫 、卡通畫、粉彩畫、國畫等 。這部分要學習色彩的冷暖關係、色彩造型、色彩表現、各類畫種的繪畫筆觸和技巧，學會使用各類畫種的不同材料和工具。

四，各類藝術大學、藝術高中和藝術初中的考試輔導課程。很多學畫的學生希望報考各類的藝術高中、初中和藝術類大學，在選擇學校和專業方面 、在前往報考時所需要的作品準備方面，該校會給予很完整系統的輔導説明 。

五，各類畫展 、各類繪畫比賽、繪畫創作的輔導。比賽和參加各類畫展是提高繪畫學習興趣最重要的方法，也是評定學生繪畫水準的手段之一。每年在學校老師的輔導下，很多學生取得了各類繪畫大賽的好成績。

紅黃藍美術學校根據不同年齡、不同繪畫程度和不同的求學要求，針對性教授傳統和現代的繪畫技法，並利用最新的繪畫教材系統地進行繪畫理論方面的教學，注重培養學生繪畫興趣和繪畫技巧相結合、專業繪畫技巧與創作相結合的理念。

上課形式是從臨摹作品入手，再通過繪畫寫生和創作，掌握並了解繪畫理論及技法。每課為1小時30分鐘，每位老師一般指導5至6位學生，採用小班制個別指導教學。課程分繪畫要求講解、作畫過程講解、繪畫方法講解、回家作業講解四個部分。

報名電話：917-417-8014；法拉盛校址：36-09 Main St, #203, Flushing, NY 11354。