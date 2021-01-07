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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

杜濤眼科一周六天多位醫生駐診

紐約訊
杜濤眼科醫師專業熱心看診、講解各種眼病治療。
杜濤眼科醫師專業熱心看診、講解各種眼病治療。

服務法拉盛社區10多年的杜濤眼科醫學博士(Ted T. Du, M.D.)，是紐約僅有的幾名獲有Paragon公司執照的眼科醫生。杜濤醫師畢業於馬里蘭州的約翰霍普金斯大學，先後擔任包含瑪摩利醫院、紐約醫院皇后醫療中心及西奈山醫學院的主治醫師。現在，其診所分別有周亦芬（Cindy Chou, O.D.）、許超（Ellen Hui, O.D.）、龍韻安 （Sarah Lung, O.D.）三位眼科博士為疑難患者看診。

杜醫師指，青少年的近視和散光非常普遍，而且度數加深快，通常往往幾個月就加劇了很多。對此，杜醫生特別介紹一種無需手術、無危險的治療新方法「夜間近視鏡」(Corneal Refractive Therapy， CRT)又稱「OK 鏡」。這種高質量的鏡片透水和透氧性都很好，深受病人的好評。杜醫生參與了這種鏡片的研究和臨床試用，並在著名的眼科醫學雜誌發表學術論文。

他說，引起白內障的可能原因包括眼睛受外力創傷、或是一些藥物特別是長期使用類固醇，以及長期暴露於紅外線和微波中。目前，白內障手術已經相當普遍，成功率高達九成以上。該診所眼科服務包括：成人、長者與兒童的各種眼疾問題，配戴RT鏡片和矯正兒童近視手段和配隱形眼鏡等服務。

該診所有新科技的診療設備、更佳的看診技術及五個看診室。法拉盛診所地址：38-08 Union St. #3H, Flushing NY 11354 （Flushing Commons大廈）；電話：718-661-3738。接受多種保險，自費者優惠。

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