400餘年 古方正藥(香港)杏和堂陳李濟

香港陳李濟系列產品在美上市。

清同治年間（公元1856 至1875年），同治皇帝偶患感冒、腹痛吐瀉不止，服用「陳李濟追風蘇合丸」，果然奏效，遂欽賜「杏和堂」為封號，以資表彰！

「陳李濟追風蘇合丸」驅風理氣，有效紓緩感冒，咳嗽痰涎，胸膈飽脹，頭暈目眩，產後風氣，嬰孩吐乳。治療感冒咳嗽，同時服用「追風蘇合丸」及「附子理中丸」效果更好。

陳李濟是由陳、李兩家始創於明朝萬曆27年（公元1600年）明末清初，自創立迄今，陳李濟藥廠不斷以地道中藥材精製高品質傳統中成藥。

香港 陳李濟藥廠秉承祖訓，以真實為本，選料必求純正地道，足量配劑，務遵家傳古方炮製。陳李濟藥廠之藥丸均由中藥材及蜂蜜合成，均因其經濟、療效顯著而能廣為流傳400多年。陳李濟藥廠用蜂蠟及木蠟製成之外殼能確保被封裝之蜜丸長期保質，至今仍有許多藥廠仿傚。陳李濟藥廠能經營至今皆因其奉獻精神、品質穩定、堅持不懈。長久以來，作為傳統中成藥廠，香港陳李濟藥廠一直不忘要做到「陳李濟」之意義：同心濟世。

陳李濟附子理中丸補脾暖胃，主治中氣虛寒，夜咳不止，常吐寒痰，脾胃虛弱，不思飲食，中寒氣滯，遍體寒凍，老年氣弱。陳李濟養心寧神丸益精，固氣養心，主治憂思過度，驚悸失眠 ，頭暈目眩。陳李濟寧心補腎丸清心寧神，主治房事過多。腎水日虧，憂思過度，精神困倦。

香港陳李濟產品系列，原裝進口，香港制造，現已全美上市！如有任何查詢，歡迎致電全美總代理美國 蘇氏藥業有限公司，免費專線1-888-221-3496或上網www.solsticemed.com。