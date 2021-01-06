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中國嘉德2020秋拍3.95億元！瓷器及古董珍玩、古典傢俱及工藝品版塊連創佳績

紐約訊
Lot 2816，青花折枝花果紋梅瓶H 29cm，成交價：RMB 25,300,000。
Lot 2816，青花折枝花果紋梅瓶H 29cm，成交價：RMB 25,300,000。

中國嘉德2020秋季拍賣會上，瓷器及古董珍玩部、古典傢俱及工藝品部共推出13個專場，連創佳績。收穫3.95億元成交額、5個白手套專場，其中6件拍品成交價過千萬元，並刷新兩項成交紀錄。

古籍善本部共推出4個專場，總成交率87%，總成交額達6747.7萬元。1件拍品成交價過千萬元，1個專場喜獲白手套。珍罕宋代文獻《遂安詹氏舊藏南宋詹儀之告身》1840萬元成交。《浮光掠影——啟功先生舊藏》專場再度榮獲白手套。信劄寫本部分名家舊藏備受市場追捧。

郵品錢幣部共推出5個專場，拍場人氣旺盛，成交踴躍，收穫總成交4864.57萬元，總成交率85%。「名人手跡 簽名收藏」專場成交喜人，重點拍品恩格斯《關於第一國際重要信函》以善價成交。古錢、金銀錠、金銀幣成交積極，紙鈔、郵品專場表現穩定。流傳有序的名家舊藏與有深厚歷史背景的藏品，都有不俗表現。

珠寶翡翠版塊實現總成交4806.77萬元，一件重量級拍品「珍罕重要的天然翡翠配紅寶石及鑽石珠鏈」以1035萬元成交。

佳釀臻茗部四個專場創造了總成交額5467.5萬，總成交率88.5%的好成績。茅台酒專場第九次獲得白手套。

中國嘉徳2021春季拍賣會，環球雲徵集開啟，詳情請洽：紐約辦事處，何冶纯、端木驪珠。地址：505 Park Ave., 4th FL., New York, NY 10022。電話：212-308-8889或888-799-8830。郵箱：[email protected]

中國 拍賣 紐約

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