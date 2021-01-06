長島眼科中心馬娜醫師談近視防治

馬娜醫師為大紐約居民提供最佳全方位的眼科醫療服務。

馬娜眼科雙博士醫生（MD, PhD)是近視矯正角膜塑形鏡（CRT）指定眼科專家，為大紐約地區華人整形和神經雙科眼科專家。馬醫生擅長各類疑難複雜眼科手術及各類微創性眼科整形等眼科醫療。目前，絕大多數孩子選擇在家上網課。有鑑於此，馬醫生特提醒家長重視兒童的近視防治。

馬醫生說，最近一兩個月門診中確實看到複診的小朋友們近視加重程度超過往年。例如，一位年僅7歲的孩子，在疫情導致學校關閉後的短短兩個月之內近視開始出現，並且達到100度。 那麼，家長如何保護孩子們的視力呢？馬醫生提出建議如下: 如果選擇在家網課，儘量把網課內容投到投影儀上，然後讓孩子們與螢幕保持距離。研究發現，電子產品螢幕越小，距離越近，越容易造成近視。 使用電腦或者是平板上課的孩子們，每次上課45分鐘到一個小時，需要休息10分鐘，眺望遠處，讓始終處於收縮狀態的眼內睫狀肌有放鬆的機會和時間。根據科學研究，長時間的近距離工作，睫狀肌處於高強度收縮狀態，容易造成近視的發生和加重。而眺望遠方，睫狀肌得到放鬆，在一定程度上減緩近視發生的作用。

近十年以來，越來越多的臨床實驗和動物實驗模型發現戶外活動以及日光照射，對於減慢近視進展、降低近視發病率有著至關重要的作用。目前，絕大多數學者認為每天戶外活動兩小時可以有效的降低近視的發生率，同時減慢近視的進展。在保持正常社交距離的情況下，建議家長們儘量安排孩子們戶外活動。做好防曬以及防護病毒傳染的同時，堅持常規戶外活動和陽光照射，是近視防治中必不可少的一個環節。

根據目前已有的流行病學調查研究結果發現，父母雙方都近視，在現代生活環境下，孩子近視幾乎不可避免。不僅如此，往往會出現近視發生早且進展迅速的情況。而即便是父母雙方都不近視，或者只有一方近視的情況下，由於現代生活和學習方式與傳統的不同，手機平板以及電子產品的普及和廣泛應用，新一代兒童的近視發病率遠遠超過父母輩的近視發生率。

馬醫生提醒廣大家長，兒童的視力至少每6個月進行一次驗光，目前學生上網課多的請況下，最好將檢查期縮短成三個月。這樣有利於家長根據孩子們近視的進展狀況，及時進行學習生活方式以及家庭環境設置的調整。

馬醫生是美國眼科學院院士，榮列「美國最佳眼科醫生」名人錄，為紐約州 立大學整形眼科專科導師。她專精治療各類神經性疑難複雜眼科疾病， 如青光眼、白內障、紅眼病、眼乾、感染、炎症、視網膜病變等成人兒童各類眼病。她還擅長各類微創性眼科整形：雙眼皮塑造、去眼袋、倒睫、眼瞼下垂、淚管堵塞、外傷精細縫合、Botox去皺。她主持的長島 及艾姆赫斯特二眼科中心並提供驗光配鏡，隱形眼鏡，治療近視，診所同時設有綜合眼科服務，治療各種眼疾，提供驗光配鏡及特價眼鏡架。診所接受主要醫療保險 ，對無保險另有優惠。

如有任何小兒或成人的任何眼科相關問題，請洽馬娜眼科雙博士醫師。長島診所地址：175 Jericho Turnpike, # 310, Syosset, NY 11791 （緊鄰Syosset 醫院）；預約電話：516 802 5656。艾姆赫斯特診所地址：41-58 Judge Street, #CM2, Elmhurst, NY 11373；預約電話： (718)205-EYES(3937)。