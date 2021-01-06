法拉盛整齊牙科推電腦導航植牙術

整齊牙科金院長（左）專精全口植牙，獲得華裔患者范秀春（右）等人盛讃。

獲得患者五星評級的法拉盛 整齊牙科(Prime Smile Dental)，其院長金博士(Dr. Daniel Kim)於2017年用最先進的電腦導航技術，為現年79高齡的華裔范秀春做28顆全口植牙。她植牙至今三年，感覺牙齒好，連帶胃口好，身體也健康了。為此，范秀春於2020年耶誕節，特別在世界日報刋出銘謝啓事，表揚整齊牙科仁心仁術，技高一籌。

范女士説，電腦導航植牙後即可當天回家，沒有感到不適或副作用，並能馬上與家人共享美食佳餚，重投滋味無窮的有趣帶勁生活。另一位整齊牙科患者年逾六旬，是曾服務華人社區廿餘載的退休內科趙醫師。他透露，三年前他到整齊牙科做29顆全口植牙，整個過程順利圓滿，牙齒功能甚至恢復到30-40歲青壯時期，即使是高纖堅韌的食物，他依舊能照單全收盡情享用。還有一位家住法拉盛、高壽82的詹先生，2020春天也在整齊牙科拔牙植牙。詹先生説，金院長只花了三個半小時，即為他種下21顆牙，效率驚人。他坦言，回家後他只吃了一次止痛藥就能安然入睡，之後也沒有感到疼痛。故此，詹氏夫婦對金院長以及團隊的高超技巧以及服務精神推崇備至，讚不絕口。

金院長拿手絕活就是當天植牙，能大大縮短冗長複雜療程，達到理想目標。他說，人工植牙與牙橋和假牙都不同。植牙在外觀和功能上仿真度高，穩定結實，不易形成空腔，有助保持患者的自然笑容和面部形狀。若拿植牙與牙橋相比，植牙不會導致顎骨退化，並且植入時不需要支撐或損壞相鄰的健康牙齒。其他植牙比假牙更勝之處在於進食和說話時不會鬆脫，可以像天然牙齒一樣刷牙和用牙線。此外，植牙比假牙舒適，可以自由自在地啃咬和進食不同軟硬的食物。再說，植牙比牙橋和假牙更可靠，長遠來看，植牙結果會更成功。金院長補充，牙橋和假牙使用有年限，每隔幾年就需要頻繁更換，但植牙一勞永逸，一次搞定，終身受用，只需每隔一段時間微調。這些特點都使植牙比牙橋和假牙更為經濟實惠。

金院長還說，傳統牙橋和假牙手術必須先拔除問題牙齒，待三、四個月傷口癒合後，才能開始植牙重建。而第二階段手術的第一個步驟，就是要在好不容易癒合的傷口上，再鑽一個洞，植入人工牙根，然後再花三到六個月等待傷口癒合才能裝假牙，過程慢長龐雜。然而運用最新CT-3D電腦掃描機，拔牙植牙同時進行，意即牙醫在拔除問題牙齒的同時，即可利用牙床自然留下的牙窩，立即埋入新的植體（人工牙根）。這樣，牙齦不易萎縮，牙肉癒合以後的型狀也更為飽滿，更有機會創造美麗的「M型曲線」。總之，這種「即拔即種」的植牙技術，讓患者避免多挨一刀，可以節省一半以上的治療時間。

如今疫情升級，整齊牙科為了共體時艱，加大優惠，推出多項折扣服務，包括免費牙齒檢查：3D X光；植牙：植5顆送3顆(5+3=8顆)；德國和瑞典植牙：40%折扣(價值$3,000)；透明矯正：$3,500；牙齒美白：$199(原$500)。

取得紐約大學 牙醫博士學位的金院長，亦是哈佛大學植牙專科畢業生。他出身三代牙醫世家，具備13年上萬顆植牙經驗，給予患者十足信心與保障。

整齊牙科紐約診所：35-35 149 St., #203, Flushing, NJ 11354（北方大道與149街街口，公車Q13與Q28直達）；電話：718-460-9441；開診: 周一三五，10 am-7 pm；網站：PrimeSmileDentalFlushing.com。新澤西診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657；電話：201-313-2277；開診: 周二四六，10 am-5 pm；網站: AlignDentalCare.com。診所受理白卡、汽車保險 及各類牙科保險(Dental PPO)；網站： www.primesmiledentist.com或aligndentalcare.com。