「常規腸道檢查可挽救生命」仁德醫生集團倡導及早檢查防治腸癌

仁德醫生集團的肝膽腸胃專科李建軍醫生。

結腸癌(也稱大腸癌)是僅次於肺癌之後，紐約市死亡率第二高的癌症 ，在45歲以上的年齡段中最為常見。仁德醫生集團董事總經理惠華和腸胃專科李建軍醫生倡導「常規腸道健康檢查可以挽救生命」，提醒僑胞不要因為疫情而拖延檢查。

惠華表示，結腸癌發生在人體消化道下端的結腸或大腸，是美國 第三大癌症殺手，90%的新病例發生在50歲或以上的男性和女性，有結腸癌親屬的人患病風險高於其他人的兩至三倍。美國癌症學會建議普通民眾從45歲時開始進行常規的結腸檢查，只要及早發現，九成的結腸癌病例可成功醫治，甚至防止其發生。

較有可能罹患結腸癌的族群包括：年長(年紀越大，風險越高)；之前罹患過結腸癌或結腸息肉，或是有結腸癌家族病史；有特定遺傳性風險，例如家族性結直腸息肉綜合症或遺傳性癌症症候群；罹患潰瘍性大腸炎或克隆氏症、缺乏定期運動、體型肥胖、飲酒、吸菸等。

腸癌是中老年人常見的致命疾病，開始時都是先在腸內長出瘜肉，瘜肉慢慢長大，演變成癌。可幸這演變過程需時頗長，而瘜肉在現代醫學科技通過照腸鏡便知，凡年滿45歲以上不論男女，都應照腸鏡，這可是黃金標準。若有家人患腸癌的案例或有便血等症狀，都應及早預約檢查，且每五年一次，這項檢查幾乎所有保險都包。然而不少華人 因諱疾忌醫嫌麻煩，不做檢查，明顯出現便血等症狀時，再看醫生經已太遲，演變成晚期腸癌，難以醫治後悔莫及。

惠華解釋說，照腸鏡只要找對經驗豐富的專業醫生且過程安全無痛，仁德醫生事先妥善安排，指導受檢者提前做好準備，按預約時間診所報到，由專業麻醉師施行麻醉，專科醫生以先進腸鏡儀器做檢查，醒後不久即可恢復正常生活。

仁德醫生集團的肝膽腸胃專科醫生李建軍表示，根據世界衛生組織的數據，全球每年約有180萬結腸癌新症，單是2018年就有超過86萬人死於這種可怕的癌症。幸好美國結腸癌新症及死亡數字都在按年遞減，這主要歸功於常規腸道健康檢查的普及。

李建軍醫生行醫多年，同時仍繼續致力相關研究及教學工作，表示多種癌症防不勝防，而腸癌和乳癌可通過常規檢查有效預防，據統計顯示，適齡參與常規腸道健康檢查的美國人已按年慢慢遞增至68%，但在美華人的檢查率只約50%，明顯偏低；須知美國結腸癌案例及死亡數字雖在減少，但每年仍有5萬多人死於此症，約占癌症死亡案例8%。

李建軍醫生解釋說，照腸鏡非常簡單，醫生利用先進儀器，只需10~20分鐘便可看清受檢者的腸道狀況，如發現瘜肉，醫生可立即將之全部割除，就不會發展至腸癌。由麻醉到清醒，全過程需約一小時，完全無痛。事後醫生即時向受檢者解釋檢測報告情況，並建議下次檢查時間，因各人檢查結果及情況而異，一般是五年至十年。換言之，檢查一次就可以有多年基本免於被結腸癌奪去生命的風險和恐懼。

雖然照腸鏡的原理很簡單，但李建軍醫生表示，醫生及醫護人員一定要做得非常嚴格仔細，預備工作做足，才能確保檢查安全有效。專科醫生在初診時，為受檢者做初步檢查及講解清腸等檢測前準備，因應不同的體格體質，指導受檢者飲用不同的清腸水，確保腸道徹底清理，才能檢查清楚和避免清除瘜肉時受細菌感染。

在檢查前五天會安排受檢者做新冠病毒檢測，待報告確保陰性才進行照腸鏡。李建軍醫生指出，某些診所不替受檢者先做新冠病毒檢測，就直接照腸鏡，表面上是快捷省時，但萬一受檢者已感染新冠病毒，將對醫護人員及病人造成極大危害。李建軍醫生強調，照腸鏡是黃金標準，若民眾確實不適合做或不便做腸鏡檢查，可先做大便檢查。李建軍腸胃專科診所和電話：法拉盛緬街42-35號3E室，(718)886-8510；布碌崙7大道5715號，(718)567-8808；華埠中央街139號704室，(212)219-8878。

仁德醫生在華人社區有20多間診所，一周七天服務，並提供遠程視頻或電話問診，有需要做大便檢查的，仁德醫生可寄出全套所需物品供民眾在家中按照簡單指示自行做檢查，發現有可能患結腸癌，再做腸鏡檢查。仁德醫生還專設360團隊，為病人專門跟進服務。惠華表示，仁德醫生在疫情期間從沒間斷維持對社區提供需切醫療服務，嚴格按照CDC標準做足安全措施，保持社交距離、常洗手、戴口罩等，可以有效防疫。「仁德醫生」是由眾多知名華社區醫生組建，紐約規模最大、服務最好的華人醫生集團，提供親切和完善的醫療服務，在布碌崙、曼哈頓和皇后區的27家診所，為將近9萬華人提供一周七天的優質服務。更多資訊，可瀏覽http://www.rendrcare.com/。